春電展及春燈展 四月重磅回歸 消閒娛樂科技新體驗

香港貿易發展局於2023年4月12至15日，在香港會議展覽中心舉辦「香港春季電子產品展」及「香港國際春季燈飾展」，為業界提供聯繫業內買家，開拓市場脈絡，及採購優質產品的良機。此外，為推動香港的創新科技和智慧城市發展，由香港特區政府及香港貿發局合辦的首屆「香港國際創科展(InnoEX)」亦在會展同期舉行，三大科技展覽以「智慧生活 聯繫世界」為主題，匯聚19個國家及地區逾2,900家展商，展現創新科技及照明產品的發展及未來趨勢。
焦點展區 精彩活動助拓商機
「香港春季電子產品展」是香港特區政府與香港貿發局合辦「國際創科營商周」旗下一大展覽項目，設有多個專題展區，其中「品牌薈萃廊」展示各地名牌的頂級電子產品、「初創專區」讓新晉企業家接觸業界前輩及投資者，「科技館展區」則展示最新的尖端電子產品。4月15日有「科技前瞻研討會」、以「邁向超自動化時代」為主題，請來多位業內專家分享機械人和自動化在科技發展、智慧生產和日常各種生活的應用和影響。
同期舉行的「香港國際春季燈飾展」，亦設有多個展區，包括展示知名品牌及創新燈飾設計的「名燈薈萃廊」、展出有助節能及打造智能家居/辦公室等最新照明系統的「互聯及智能照明」專區，以及與建築和五金業相關的「創新建築廊」展區。4月13日會由香港電子科技商會與香港工程師學會合辦、以「照亮互聯世界」為主題的「亞洲照明會議」，一眾講者會探討以人為本的智能照明方案、可持續發展、能營造氛圍的照明設計等議題。
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「香港春季電子產品展」展商介紹：
深圳市易天科技有限公司帶來輕巧的3dof VR一體機：Alice，採用pancake光學設計方案，內置10nm工藝的高通Snapdragon XR1 AR專用晶片及雙2.1寸FAST LCD，雙眼分辨率高達1600*1600 1058PPI，有助機體減輕重量及提升配戴舒適度，帶來更佳的VR體驗。
展位：3D-C01
先思科技(國際)有限公司展出的SOUL品牌全新 OPENEAR S-CLIP空氣傳導耳夾式藍牙耳機，採用開放式耳夾佩戴方式及空氣傳導聲音技術，使用者可時刻保持對外在環境的聽覺，而且整天使用仍保持舒適感。耳機內置17mm x 12mm橢圓形驅動器、藍牙5.2、環境噪音消除功能、低延遲模式(40ms)及IPX6等級防水能力，適合戶外運動、旅行等不同環境使用。
展位：3CON-055
藍旗亞電子科技(香港)有限公司的MK70新聲代2.1聲道身歷聲混合電子管桌面音響，採用定制軍品級真空電子管，使用壽命長達5萬小時。通過前級提供流暢自然的聲音。配置唱放介面，RIAA標準信號處理，方便連接MMC唱機。設PC-USB介面，輕鬆連接電腦，內置藍牙5.0支援NFC，標準3.5mm AUX音訊介面，連接多媒體音樂播放，專為音樂愛好者而設。
展位：1E-B11
「香港國際春季燈飾展」展商介紹：
翔旭科技有限公司的LED照明手寫板，以高硬度透明亞加力板製造，可用螢光標記筆書寫，方便擦除重複使用。有7種顏色的LED和38種閃光模式，可遙控開關，方便攜帶易安裝，內置廣告燈圖片可自由更換，節能環保，亮度均勻及壽命長達25,000小時。可以訂製不同尺寸，方便不同的宣傳推廣。
展位：5B-F19
香港英栢思科技有限公司的極光藍牙音樂吸頂燈，可通過控制器或手機APP控制，具有播放音樂、白光、調光、超過80種場景燈光、預設時間等多功能，隨著RGB顏色的變化，混合顏色一起出現，創造極光色效果，打造智能家居！
展位：5B-B17
正屋電子有限公司的太陽能充電LED露營燈，內置支援USB和太陽能充電的充電鋰電池，電量達10400mA，更支持移動電源功能，有1個主燈及3個便攜式副燈，總輸出高達1000lm，並設包括高光、低光、聚光燈和閃光聚光燈4種模式，置於高度達2米的可調節鋼製三腳架上，並有輕巧便攜式藍牙揚聲器，可以磁力吸附於燈上，並可加選驅蚊燈和UVC燈，是露營、聚會及後院休閒照明的理想選擇。
展位：1B-E18
(以上產品資訊由參展商提供，圖片只供參考。)
是次「春燈展」及「春電展」同時採用實體及線上融合模式（展覽+）舉行，買家除可參加實體展覽外，亦可於4月12至22日期間，透過線上的「商對易」智能商貿配對平台及「貿發網採購」平台（至5月11日），與更多本地及海外展商洽談業務。
立即登記免費入場證 : https://bit.ly/3m5tW21
同期舉行：
實體展日期：2023年4月12日至15日 — 香港會議展覽中心
業內人士免費參觀
網上展日期：2023年4月12日至22日 - 「商對易」
電郵︰[email protected]
查詢：1830 668
手機應用程式：HKTDC Marketplace
買家禮遇 — 免費換領精美紀念品 (僅限本地業內買家)
展覽期間，業內買家憑此券、買家入場證及公司名片，親臨以下兩個「買家禮遇櫃台」，即可換取手提風扇或魔力茶杯*乙個。
第一站： 5CON-47展位側
第二站： S421-23展位
* 禮品數量有限，先到先得，換完即止。每位買家只限換取紀念品乙個。受有關條款及細則約束。圖片只供參考，如有任何爭議，香港貿發局保留最終決定權。