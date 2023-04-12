春電展及春燈展 四月重磅回歸 消閒娛樂科技新體驗

香港貿易發展局於2023年4月12至15日，在香港會議展覽中心舉辦「香港春季電子產品展」及「香港國際春季燈飾展」，為業界提供聯繫業內買家，開拓市場脈絡，及採購優質產品的良機。此外，為推動香港的創新科技和智慧城市發展，由香港特區政府及香港貿發局合辦的首屆「香港國際創科展(InnoEX)」亦在會展同期舉行，三大科技展覽以「智慧生活 聯繫世界」為主題，匯聚19個國家及地區逾2,900家展商，展現創新科技及照明產品的發展及未來趨勢。

焦點展區 精彩活動助拓商機

「香港春季電子產品展」是香港特區政府與香港貿發局合辦「國際創科營商周」旗下一大展覽項目，設有多個專題展區，其中「品牌薈萃廊」展示各地名牌的頂級電子產品、「初創專區」讓新晉企業家接觸業界前輩及投資者，「科技館展區」則展示最新的尖端電子產品。4月15日有「科技前瞻研討會」、以「邁向超自動化時代」為主題，請來多位業內專家分享機械人和自動化在科技發展、智慧生產和日常各種生活的應用和影響。

同期舉行的「香港國際春季燈飾展」，亦設有多個展區，包括展示知名品牌及創新燈飾設計的「名燈薈萃廊」、展出有助節能及打造智能家居/辦公室等最新照明系統的「互聯及智能照明」專區，以及與建築和五金業相關的「創新建築廊」展區。4月13日會由香港電子科技商會與香港工程師學會合辦、以「照亮互聯世界」為主題的「亞洲照明會議」，一眾講者會探討以人為本的智能照明方案、可持續發展、能營造氛圍的照明設計等議題。

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