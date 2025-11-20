昨早錄13.2度入秋以來最低 12歲健康童染甲流併發休克

受強烈東北季候風影響，天文台昨在市區內錄得最低氣溫攝氏13.2度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度，大部分地區的相對濕度維持在約40%。但寒冷天氣「稍縱即逝」，天文台預計下周一氣溫回升至最高27度。

受強烈東北季候風影響，本港昨早氣溫較前日早上低8至10度，市區最低只有13.2度，當中觀塘、九龍城、打鼓嶺、元朗更只有逾11度，大老山低見6.7度。市民昨早上班上學均「包到密不透風」，抵擋寒風。

天文台指，覆蓋廣東沿岸的雲帶會在未來一兩日轉薄，同時東北季候風會稍為緩和，該區天色逐漸好轉，氣溫逐步回升，但早上仍然清涼，預計今日氣溫介乎14至18度，周五介乎16至22度。受乾燥的東北季候風補充持續影響，周末至下周中期華南天氣普遍晴朗，日夜溫差頗大，預計周日氣溫介乎18至26度，下周一介乎19至27度。