昨最低13度 入冬以來最低 明日回升至最高21度

一股達強風程度的東北季候風繼續影響華南沿岸，天文台昨早錄得最低氣溫只有攝氏13度，是入冬以來最低紀錄，新界再低兩三度；同時天氣非常乾燥，昨正午時分本港各區相對濕度普遍下降到40%或以下。天文台預計，未來兩三天日間氣溫回升，但早上仍然清涼，並預計平安夜(24日)，氣溫介乎15至20度。

本港昨日天氣相當清涼，市區最低僅13度，而打鼓嶺只有10.8度、上水及流浮山11.2度，大埔及沙田11.4度。氣溫驟降，市民昨日外出時明顯多添厚衣，頸巾和冷帽亦不可缺少。但在凜冽寒風下，部分人即使穿上厚外套似仍有寒風竄入而發抖。