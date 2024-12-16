昨最低13度 入冬以來最低 明日回升至最高21度

一股達強風程度的東北季候風繼續影響華南沿岸，天文台昨早錄得最低氣溫只有攝氏13度，是入冬以來最低紀錄，新界再低兩三度；同時天氣非常乾燥，昨正午時分本港各區相對濕度普遍下降到40%或以下。天文台預計，未來兩三天日間氣溫回升，但早上仍然清涼，並預計平安夜(24日)，氣溫介乎15至20度。
本港昨日天氣相當清涼，市區最低僅13度，而打鼓嶺只有10.8度、上水及流浮山11.2度，大埔及沙田11.4度。氣溫驟降，市民昨日外出時明顯多添厚衣，頸巾和冷帽亦不可缺少。但在凜冽寒風下，部分人即使穿上厚外套似仍有寒風竄入而發抖。
除氣溫下降外，昨日多區相對濕度只有40%之下，預計今日介乎30至55%，天文台提醒市民，除要穿著足夠衣服，還要注意保濕。
天文台指，隨著覆蓋華南的雲帶在今日轉薄，未來兩三日該區日間氣溫回升，預計今日最高回升至最高19度，明日更升至21度。受乾燥的東北季候風及其補充持續影響，未來數日廣東普遍晴朗，沿岸地區早上天氣仍然清涼，而內陸地區寒冷，日夜溫差較大，早上氣溫仍只有15、16度。
平安夜最低15度
下周便是聖誕節，天文台九天天氣預報最新顯示，平安夜、12月24日當日氣溫介乎15至20度，市民晚上外出慶祝仍須留意天氣變化。