昨發一號波 七一天氣變壞 狂風驟雨有雷暴

「放假先嚟落雨！」天文台昨晚9時10分發出一號風球，為今年首次掛波。受南海中部逐漸形成的熱帶氣旋影響，天文台指料本港今日起天氣會有明顯變化，風勢會逐漸增強及驟雨增多，預計該熱帶低氣壓明日(7月1日)將增強為熱帶風暴，命名為「暹芭」，香港明日風力更達到強風程度，有狂風驟雨及雷暴，市民外出時宜帶備雨具及留意天文台最新天氣資訊。

本港連日來天氣酷熱，陽光普照，昨日多處地區氣溫續上升至攝氏33度或以上的高溫，部分人外出要「擔遮」；下午部分地區亦開始有烏雲。天文台昨傍晚指，位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內，將增強至熱帶氣旋，並會在未來兩、三日大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶；而南海北部及華南沿岸風勢逐漸增強，海有湧浪。受其相關的外圍雨帶亦會為本港帶來不穩天氣，今日大致多雲，有幾陣驟雨，驟雨漸轉頻密及有狂風雷暴，氣溫回落至27至31度；明日氣溫將進一步降至26至30度，有狂風驟雨及雷暴。受活躍偏南氣流影響，預料下周廣東沿岸天氣持續不穩定。據天氣預報，未來一周香港出現有雨天氣。該熱帶低氣壓已進入澳門800公里範圍，澳門氣象局已於昨晚7時發出一號風球，預測今日將增強至熱帶風暴，料7月2日更再升級為強烈熱帶風暴。