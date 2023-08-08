時事專題｜司徒家成指城規會須考慮文件證據 城規會仍有機會否決

(上接A1封面)香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部代表司徒家成表示，根據《香港規劃標準與準則》，量化風險評估是申請涉及具有潛在危險裝置的發展的必要程序，量化風險評估報告會考慮未來人口分布、周邊發展和交通等因素，亦需要制訂逃生路線，「考慮到將來人口密度，老人院和幼兒園的位置，若有氣體洩漏，向哪個方向走。」他指出，若項目申請人未能提供涉及危險裝置用地發展的量化風險評估，城規會就難以批准有關申請，故認為煤氣公司的反對合理，「(煤氣公司)不見有文件，就一定會反對」。

對於市建局早於2021年曾就項目作量化風險評估並獲批，其後推展的發展計劃規模和人口細於原計劃，能否以質化評估推論現有計劃的風險低於原計劃，司徒家成指出，即使發展人口和規模減少，不代表項目的量化風險降低，須視乎市建局提交的文件證據可否說服城規會。他又指，煤氣公司是否滿意市建局提交的風險評估報告，對城規會的考慮很重要，但城規會亦會考慮市建局提交的文件證據，以評估項目經過最新的改動後，有關風險是否仍低於2021年量化風險評估的結果，若市建局未能說服城規會，項目有機會被否決。他補充，若市建局須重做新的量化風險評估，預計需時3個月。

九龍城區議員楊振宇則表示，過去20年來土瓜灣人口不斷增加，相信重建不會帶來很大危險，若有關煤氣廠會造成危險，可考慮遷走設施。