時任入境事務主任涉嫌從事外間工作 串謀前保險同事詐騙逾13萬佣金、津貼

廉政公署表示，日前(11月30日)落案起訴一名曾任職保險代理的時任入境事務主任違反《防止賄賂條例》，涉嫌在入境處內部調查中使用多份載有虛假陳述的文件，訛稱沒有從事外間工作，並隱瞞他串謀三名保險業前同事虛報保單的經手代理，詐騙一間保險公司佣金及津貼共逾13萬元。
廉署早前接獲入境處轉介的貪污投訴遂展開調查，發現游昇浩受僱於入境處期間，從來沒有按公務員事務規例，向部門申請從事持牌保險代理受薪外間工作。廉署調查又發現，游昇浩於案發期間就多張保單獲大都會人壽發放佣金及津貼共逾11萬元，而鄧梓洛、鄧善堯及梁智廣則就其中六張保單獲發佣金共逾二萬元。
誘使保險公司承保
涉案人游昇浩，29歲，時任入境事務主任及大都會人壽保險有限公司(大都會人壽，已被富衛人壽保險(百慕達)有限公司(富衛)收購)時任高級關係經理，和鄧梓洛、鄧善堯涉嫌於2018年8月至2020年3月期間串謀詐騙大都會人壽，訛稱游昇浩是五份投保申請的經手代理之一，誘使該保險公司承保並發出該等保單，以及向三人支付佣金或其他有關款項。四名被告又涉嫌以類同欺詐手段，於上述期間串謀詐騙大都會人壽，誘使該保險公司承保並發出另一份保單，以及向四人支付佣金或其他有關款項。
嫌意圖使用備忘及信件欺騙入境處
當入境處於2020年9月就游昇浩，未經授權從事保險代理的外間工作而展開內部調查時，游涉嫌意圖使用一份備忘及四封信件欺騙入境處。有關文件載有虛假陳述，訛稱游昇浩已於2018年9月中辭任大都會人壽、他自加入入境處後再沒有以保險代理的身分從事任何外間工作及收取佣金，以及聲稱他在入境處內部調查展開前不知自己是一名持牌保險代理。
廉署指，游昇浩被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。游昇浩和三名時任富衛持牌保險代理鄧梓洛、鄧善堯及梁智廣，年齡介乎32歲至37歲，另被控兩項串謀詐騙，違反普通法。四名被告已獲廉署准予保釋，以待明日(4日)在東區裁判法院答辯。
廉署強調公務員必須誠實廉潔
廉署發言人表示，入境處及富衛在廉署調查案件期間提供全面協助，強調公務員必須誠實廉潔，不得透過貪污或其他違法行為謀取私利，並應嚴格遵守《公務員事務規例》有關品行及誠信的各項規定，包括公務員須事先申請批准，才可擔任外間工作。