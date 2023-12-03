時任入境事務主任涉嫌從事外間工作 串謀前保險同事詐騙逾13萬佣金、津貼(資料圖片)

廉政公署表示，日前(11月30日)落案起訴一名曾任職保險代理的時任入境事務主任違反《防止賄賂條例》，涉嫌在入境處內部調查中使用多份載有虛假陳述的文件，訛稱沒有從事外間工作，並隱瞞他串謀三名保險業前同事虛報保單的經手代理，詐騙一間保險公司佣金及津貼共逾13萬元。

廉署早前接獲入境處轉介的貪污投訴遂展開調查，發現游昇浩受僱於入境處期間，從來沒有按公務員事務規例，向部門申請從事持牌保險代理受薪外間工作。廉署調查又發現，游昇浩於案發期間就多張保單獲大都會人壽發放佣金及津貼共逾11萬元，而鄧梓洛、鄧善堯及梁智廣則就其中六張保單獲發佣金共逾二萬元。 誘使保險公司承保 涉案人游昇浩，29歲，時任入境事務主任及大都會人壽保險有限公司(大都會人壽，已被富衛人壽保險(百慕達)有限公司(富衛)收購)時任高級關係經理，和鄧梓洛、鄧善堯涉嫌於2018年8月至2020年3月期間串謀詐騙大都會人壽，訛稱游昇浩是五份投保申請的經手代理之一，誘使該保險公司承保並發出該等保單，以及向三人支付佣金或其他有關款項。四名被告又涉嫌以類同欺詐手段，於上述期間串謀詐騙大都會人壽，誘使該保險公司承保並發出另一份保單，以及向四人支付佣金或其他有關款項。