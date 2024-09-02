時裝界矚目盛事 CENTRESTAGE載譽歸來 參與品牌歷來最多

時裝界年度焦點重頭節目，由香港貿易發展局主辦、文創產業發展處資助的CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展），將於9月4日至9月7日假灣仔會展中心舉行，一連四天的展覽將首度開放予業界買家及公眾人士免費入場，無論業內買家、市民或旅客，都可到場內了解最新潮流時裝趨勢，場內更設有特色打卡位及限量精品換領。今年CENTRESTAGE更吸引了來自18個國家及地區，逾250個品牌參與，品牌數目為歷屆最多。

大會更於明天（9月3日）晚上8時假西九香港故宮文化博物館，率先舉辦大型開幕時裝騒，並特意邀請來首位躋身巴黎高級訂製時裝周的本地時裝設計師Robert Wun（雲惟駿）參與，這是他回歸香港所舉辦的首資時裝騒，更是首個在香港故宮文化博物館上演的時裝表演，就算未能前往現場欣賞，亦可瀏覽CENTRESTAGE網站、香港貿發局YouTube頻道和Facebook專頁，或是透過ViuTV App及Yahoo HK等網上平台，欣賞這場直播的時尚界盛事。於展覽會場亦設有Robert Wun的專屬展區，以展示其設計作品。同時，他也會出席9月5日的大師分享會，分享在時裝設計路上奮鬥的心得和心路歷程。 五大展區 展示環球時尚服飾 於CENTRESTAGE展會則設有5大展區，除了有注重精湛工藝的Craftsmanship展區、帶來前衛設計的Contemporary展區，以及設計充滿年輕氣息的Urban展區外，還有今年新增設Athleisure和Circular Fashion展區，分別展示備受歡迎的運動時尚及循環時尚產品。當中英國駐香港總領事館會帶來8個英國品牌的循環服飾，包括大師級設計師Roksanda Ilinčić的品牌ROKSANDA，她亦會出席分享會，詳談成功之道。而在參展的運動品牌中，國際著名哥爾夫球品牌ASHWORTH，將會跟香港知名設計師Mountain Yam合作，在CENTRESTAGE推出聯乘系列。 今屆CENTRESTAGE亦有包括香港時裝設計師協會、香港知專設計學院、人工智能設計研究所、Redress、毛織創新及設計協會、香港理工大學的時裝及紡織學院及香港紡織及成衣研發中心等本地業界展團，以及菲律賓國際貿易展覽及活動中心(CITEM)，新加坡Singapore Fashion Council，日本Ueda College of Fashion、泰國Thailand Textile Institute 以及印尼Indonesia Fashion Chamber等海外展團，展示時尚品牌最新系列。

連場精彩節目 免費入場參觀 除了大型開幕騒外，大會亦安排了連場精彩節目， 包括於展會第一天(9月4日)將會舉行 Fashion Hong Kong Runway Show，便會展示 ANGUS TSUI、röyksopp gakkai、selfFab.、Z I D I四大時裝品牌的最新系列作品，請來電影《點五步》的導演陳志發用電影故事手法演繹這些時尚作品。此外，還有更多精彩的時表演，包括 Fashion Farm Foundation (FFF)主辦、文創處資助的「粵港澳大灣區時尚匯演 －香港站」、澳門生產力暨科技轉移中心主辦的「澳門時尚匯演」、泰國國際貿易促進局（Department of International Trade Promotion）主辦的「泰國設計師時尚匯演」和香港兒童時裝周主辦的「童裝時尚匯演」等，亦將於為期四天的展會舉行，讓愛美的你走在潮流尖端。 展覽並請來時裝界多位專家， 於一系列研討會中分享最新時裝潮流和未來發展趨勢，以及相關科技等不同議題。於CENTRESTAGE的競技舞台上，則會有多場賽事上演，包括於9月5日舉行的2024年度「Redress設計大賽」總決賽、9月6日舉行的「青年毛織設計師大賽 (YKDC)」；以及將於9月7日舉行的香港青年時裝設計家創作表演賽 (YDC) ，除了會從十位入圍設計師中選出「冠軍」、「優異獎」和「最佳美術指導」等獎項外，大家亦可上網投選心水「我最喜愛系列」作品。 香港鐘表展及國際名表薈萃亦將於同期舉行，讓你一次齊各大名牌的時款服飾和名表， 於展會期間，入場人士更有機會參加 CENTRESTAGE X Watch & Clock 幸運大抽奬。 參展時尚品牌：