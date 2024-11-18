時隔26年再有機場跑 迎三跑系統啟用 十公里賽暖場 逾1.1萬跑手與飛機齊奔馳

機場三跑系統將於本月28日全面運作，在飛機用作起飛前，昨由一眾跑手率先在跑道上「起跑」暖場！機場三跑道系統十公里國際賽昨晨舉行，逾1.1萬名跑手在「中跑道」奔馳，是時隔26年後，再有賽事在機場跑道上舉行。有跑手表示，活動期間雖有下雨，但仍非常享受「與飛機賽跑」的體驗。另外，影星周潤發亦有參賽，在場不少跑手爭相打卡合照。機管局主席林天福表示，在跑道上看三跑工程和飛機是難得機會，又指三跑系統啟用後，整體機場運力會增加五成。



為慶祝機場三跑系統年底全面投入運作，機管局及渣打銀行(香港)冠名贊助，中國香港田徑總會主辦「香港國際機場 • 渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」。賽事共分為3個組別：10公里、5公里和3公里，並設精英跑者組別和有財政司副司長黃偉綸及多名立法會議員都親身落場的領袖盃。大批選手於昨晨7時許已在機場中跑道熱身，而首個項目女子精英組10公里賽，於早上8時10分起跑；開跑儀式由署理行政長官陳國基、運輸及物流局長林世雄，以及機管局主席林天福等人主持。今次用作十公里賽的中跑道，為配合三跑系統全面運作，經關閉作重新配置後亦將重新投入服務，讓飛機升降。 今次比賽是是繼1998年，再次有跑步賽事在機場舉行。三條跑道，除用作賽事的中跑道，南北兩條跑道的航班照常使用，跑手們可邊跑邊看到飛機升降，不少人亦把握機會與停泊在旁的飛機合照。大會早前強調，為了保障航空安全，跑手不准戴耳機、毛巾、能量啫喱等作賽，如果戴帽，都必須要有繩固定在身上。

跑手大讚「無咩嘢挑剔」 活動期間一度下起綿綿細雨、地面濕滑，但無礙跑手們的興致。曾參與十多次10公里馬拉松的陳先生表示，不少跑手們都從未試過在跑道賽跑，因此大家都好興奮；雖然起步前落雨，但後來「好好彩無乜雨」，因此影響不大。他又指，機場賽道前段較窄，中段亦有幾個地方風勢較大，要調節步伐和呼吸應對，稍微影響狀態，但路面全程平坦，有利跑手「做時間」，而且沿途風景也很特別，「望到好多飛機」。 另一位跑手、四十多歲的邱先生亦對首次到跑道上跑步感興奮。他提到，最難忘是剛開跑時，「感覺飛機同你一齊跑」，感覺好特別，故即使有小小雨，都「當沖涼，好舒服」。他又指，現場廁所數量充足，大會安排又好，能夠提早進場熱身，減少扭傷的機會，「真係幾好，無咩嘢再挑剔」。

發哥笑言下次再有機會或已九十幾歲 愛好跑步的影星周潤發(發哥)亦有參與賽事，並以1小時17分10秒完成，他對成績感到滿意，並稱整個過程很舒服。周潤發表示，對於在機場跑步安排很滿意，「望住啲飛機升升降降，幾得意，幾好」。周潤發又指，自己在1998年因工作而錯過在機場跑步的機會，「今次第二次，我就跑了，如果再有第三次，到時我都90幾歲」，故想把握在機場跑步的機會。

林天福

林天福：三跑全面啟用增運力 機管局主席林天福表示，雖然早上落雨，但無礙跑手的熱情，相信不會阻礙大家的成績；可在跑道上看三跑工程和飛機是非常難得的機會，相信希望所有參賽者享受比賽。他又指，目前機場客運和貨運量已經回復至疫情前85%至90%，預計今年聖誕將回復至疫情前的水平；而三跑系統月底全面啟用後，整體機場運力會增加50%。