晒草灣遊樂場辦傳承棒球共融日 棒總冀Baseball5港隊可衝擊獎牌

全民運動日中有各式運動供市民體驗，包括「傳承棒球共融日」，棒球總會在活動中讓公眾體驗各式棒球技巧，又安排了不同年齡層的表演賽，展示「傳承，共融」精神。

傳承棒球共融日於藍田晒草灣遊樂場舉行，為了讓更多市民認識棒球，棒總特別在球場內設置多項體驗活動，市民可以親身體驗由投手丘上投出不同的球技、打擊技巧以及Baseball5形式的擊球及跑壘。

跨年齡隊伍作賽表演展示傳承．共融

當然不少得表演環節，香港男女子棒球代表隊亦在活動現在為公眾示範棒球技巧，包括投球的速度球及曲線球、擊球及跑壘技巧；又安排了香港男子棒球代表隊比拼U19精英培訓隊及香港女子代表隊比拼U16全星期隊。讓公眾感受到棒球不單止於成人的運動，亦適合各個年齡層參與，帶出「傳承，共融」之精神。



傳統棒球外，同日活動中亦有安排Baseball5比賽，亦是香港五人棒球代表隊啟程前往馬來西亞出戰2022年亞洲盃前的最後本地賽事，期望能夠衝擊港隊於國際賽上勇奪獎牌。

會長：運動員疫情難取實戰經驗

香港棒球總會會長范駿華在開幕禮致辭時表示，今年已經是第65屆體育節，很高興可以和主辦單位港協暨奧委會合作，舉辦活動，讓市民加深對棒球運動的興趣和認識。香港棒球總會主席何廸夫指，疫情對運動發展造成影響，盛事及大型的國際比賽無法舉行，精英運動員缺乏準備時間或正常操練，更難爭取實戰的經驗，但所有挑戰都作為推動力，用心聆聽及關注棒球發展，冀在能力範圍內做到最好。港協暨奧委會副會長余國樑指，體育節目標是推廣體育精神，全民運動，過去2年體育節受疫情影響，轉為網上活動，今年非常高興棒球總會舉辦實體活動。實體活動跟網上活動的感覺大有不同，體育節能於此場地舉辦實體活動是十分榮幸。

除晒草灣無第二場地 於亞洲地區較遜色

展望本港棒球發展，香港棒球總會爭取明年3月在港舉辦第三屆女子亞洲盃，惟提到入境隔離政策可能會令參賽隊伍卻步，將聽取各部門意見後給予亞洲棒球總會最可行的承辦方案，務求成功舉辧賽事。棒總同時亦會爭取再次在港舉辦男子亞洲盃東區賽，惟香港只有一個供港隊訓練用的棒球場位於藍田晒草灣遊樂場，若來屆男子亞洲盃有八隊參賽，香港沒有第二個場地可以應付所需比賽場數，相比於亞洲其他地區較為遜色，期待2026 年白石體育園內棒球場的落成，讓香港可以持續在港舉辦本地大型國際比賽，帶動體育盛事化，產業化及專業化。