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2024-05-27 20:20:00

晤國際航運公會秘書長 李家超: 香港作為國際航運中心地位廣受認可

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李家超(右)與國際海事組織秘書長Arsenio Antonio Domínguez Velasco會面。(政府新聞網圖片)

李家超(右)與國際海事組織秘書長Arsenio Antonio Domínguez Velasco會面。(政府新聞網圖片)

​行政長官李家超今日(27日)與國際海事組織秘書長Arsenio Antonio Domínguez Velasco和國際航運公會秘書長Guy Platten會面。李家超指出，香港在《2023新華‧波羅的海：國際航運中心發展指數報告》全球排名第四，充分反映香港在港口條件、海運服務和營商環境等方面的綜合實力，足證香港作為國際航運中心的地位廣受國際認可。
 

李家超歡迎國際海運界領袖聯同團隊訪港。他表示，香港是國際航運中心，一直與國際海運合作夥伴保持緊密聯繫，積極參與國際海事組織所主辦的會議和各個委員會，以了解全球航運和海事領域最新發展，並適時更新本地的海事法例以達至國際海事組織的最新要求、確保與國際海事組織的相關法規接軌。而國際航運公會多年來一直支持香港航運業發展，並在2019年於香港成立首個海外辦事處。


李家超指，國家在「十四五」規劃及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確支持香港作為國際航運中心的地位。特區政府於去年底公布《海運及港口發展策略行動綱領》，提出了多項策略和具體行動措施，以提升香港港口的競爭力和加快香港高增值航運服務業群的發展。他續指，特區政府會努力推進相關工作，並繼續加強與其他粵港澳大灣區城市和國際海運組織的合作交流，為香港的海運港口發展注入新動力。

國際航運中心發展指數　新加坡十連霸

《新華·波羅的海國際航運中心發展指數報告（2023）》由新華社中國經濟信息社和波羅的海交易所共同推出，根據去年最新指數結果，新加坡連續10年位列全球航運中心城市綜合實力的第一名，上海連續4年位居第三名，香港則是連續4年排第四名。

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