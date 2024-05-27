晤國際航運公會秘書長 李家超: 香港作為國際航運中心地位廣受認可

​行政長官李家超今日(27日)與國際海事組織秘書長Arsenio Antonio Domínguez Velasco和國際航運公會秘書長Guy Platten會面。李家超指出，香港在《2023新華‧波羅的海：國際航運中心發展指數報告》全球排名第四，充分反映香港在港口條件、海運服務和營商環境等方面的綜合實力，足證香港作為國際航運中心的地位廣受國際認可。

李家超歡迎國際海運界領袖聯同團隊訪港。他表示，香港是國際航運中心，一直與國際海運合作夥伴保持緊密聯繫，積極參與國際海事組織所主辦的會議和各個委員會，以了解全球航運和海事領域最新發展，並適時更新本地的海事法例以達至國際海事組織的最新要求、確保與國際海事組織的相關法規接軌。而國際航運公會多年來一直支持香港航運業發展，並在2019年於香港成立首個海外辦事處。



李家超指，國家在「十四五」規劃及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確支持香港作為國際航運中心的地位。特區政府於去年底公布《海運及港口發展策略行動綱領》，提出了多項策略和具體行動措施，以提升香港港口的競爭力和加快香港高增值航運服務業群的發展。他續指，特區政府會努力推進相關工作，並繼續加強與其他粵港澳大灣區城市和國際海運組織的合作交流，為香港的海運港口發展注入新動力。