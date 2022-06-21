普通及高額生活津貼9月合併 合資格長者劃一月領3915元

普通及高額長者生活津貼在9月1日合併，目前領普通長者生活津貼的長者，在合併後可望每月多取約995元、至3,915元，毋須再申請，料多5萬人受惠。政府預計合併津貼後，2022至23年度計劃的預算經常開支達314億元。

65歲或以上長者生活津貼，目前按資產上限可獲不同金額，分為普通(每月領2,920元)及高額(3,915元)，行政長官林鄭月娥昨早預告，今年9月將長者生活津貼現在的普通額和高額合併。即目前領現普通津貼的長者亦可劃一領取3,915元。她稱：「隨著人口老齡化，市民有這個訴求。如果政府不回應，會令社會不穩定、不穩定從而影響經濟，所以從這個角度看，我就不覺得我們花多了。」

合併後入息限額不變，即單身人士月入上限10,430元，夫婦合計15,810元。資產總值限額劃一跟普通長生津的申請門檻，目前高額津貼，單身和夫婦的上限分別為16.3萬及24.7萬元，未來則與普通津貼標津相同，即分別為37.4萬元(單身)和56.8萬元(夫婦)。

社署下午則補充，安排同樣適用於廣東計劃及福建計劃，合併安排將直接惠及約5萬名正領取普通津貼的長者。發言人補充表示，凡於合併前已正在領取普通津貼的長者，毋須提交任何申請，今年9月1日起自動獲發較高額的津貼。新申領而合資格的長者也將領取較高額的津貼。目前逾64萬名長者領長者生活津貼，佔65歲以上人口四成二。