景品機一局貴過5蚊涉違牌照　冒險樂園推專屬電子幣「補鑊」（更新）

【3月15日16:30更新】 「景品機」(夾公仔機為當中一種)近年大行其道，成為不少市民消閒的好去處。《am730》記者早前發現，領有「有獎娛樂遊戲牌照」的連鎖室內遊樂場——美國冒險樂園，分店內的景品機紛紛「大減價」，由以往每局高達15個代幣，大減至每局5個代幣，引來不少市民熱議。記者其後追查發現，若以冒險樂園正價每個代幣2元計算，「大減價」後每局實際付出仍高於牌照條件規定，不能超出5元的要求。有身兼律師的立法會議員直言，冒險樂園此舉有違反牌照條件之嫌。冒險樂園最新推出「景品機專屬電子幣」，並以每個代幣平過1元作招徠，疑為符合牌照條件「補鑊」 記者：陳芷晴

FB美國冒險樂園關注組圖片

《am730》周三(12日)曾就「大減價」後疑仍未符牌照條件一事向冒險樂園查詢，至截稿時未獲回覆。民政事務總署回覆《am730》查詢則指，轄下牌照事務處去年曾接獲1宗，有關冒險樂園有獎娛樂遊戲涉嫌違反牌照條件的投訴，該宗投訴已轉交警方跟進。總署又指，根據《賭博條例》，任何人士擬組織或經營有博彩成分的有獎娛樂遊戲，必須領有「有獎娛樂遊戲牌照」，否則或屬非法賭博；而「有獎娛樂遊戲牌照」的牌照條件規定，任何人士就遊戲的任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元。至於「有獎娛樂遊戲牌照」巡查及執法工作由警方負責，當牌照處收到投訴或舉報，會轉交警方跟進，以調查是否有違法行為。 ▼網民收穫▼

上周三報道質疑減價後仍未符牌照條件 《am730》周三報道已質疑，冒險樂園「大減價」後每局收取5個代幣，仍高於牌照條件不可超過5元的規定。冒險樂園在周六(15日)突推出「景品機專屬電子幣」，疑為符合牌照條件，當中標榜會員優惠每個代幣低於1元；買得愈多愈便宜，當中100元可兌換100個電子幣；500港元有545個電子幣；1,200元有1,355個電子幣；2,000元有2,305個電子幣。不過，「專屬電子幣」使用期效只至今年6月30日，並只適用於個別分店。至於本港另外兩間連鎖室內遊樂場NAMCO及TAITO STATION，同類景品機未見超出5元的發牌條件要求。 身兼律師的立法會議員江玉歡表示，「有獎娛樂遊戲牌照」條件包括「任何人士就任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元」。若以冒險樂園官網列出每個代幣正價為2元，意味即使「景品機」早前減價至5個代幣一局，仍超出5元的法例上限。江玉歡坦言，「有機會唔符合條件，講明不得超過5元，(冒險樂園)要自己處理」。

夾公仔機台主不擔心少了生意 高院在2022年裁定夾公仔機不符合《公眾娛樂場所條例》中就「娛樂」的定義，店舖若純粹只有夾公仔機則毋須領取「有獎娛樂遊戲牌照」。在西九龍中心和尖沙咀租了4台夾公仔機的「lucky claw couple」，其負責人向《am730》指出，冒險樂園和他們經營的「台式機」定位不同，除了玩法不一樣之外，「景品」款式亦截然不同。對於今次冒險樂園「大減價」，負責人指並不擔心少了生意，不會因此特別調整夾公仔機的玩法。負責人又認為市場未飽和，他對於經營仍然充滿信心。 ▼網民評論▼