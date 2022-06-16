景賢里料2027年啟用 有免費導賞團 設付費私房菜 下午茶

半山的法定古蹟景賢里在第6期活化歷史建築夥伴計劃下，由天大研究院聯同國際普洱茶協會及中醫藥全球促進會，活化為「養生殿」，擬加深社會對普洱茶、中醫藥及藥材的認識，預計2027年啟用，市民除可參加免費導賞團外，亦可參加付費項目，可在這幢有85年歷史古蹟中品茗和食私房菜。

天大研究院香港政策研究中心主任吳文華指，按計劃「養生殿」日後會開放予公眾及團體免費預約參觀，每逢星期二至四開放予學校團體，而星期五至日將開放予公眾，導賞團人數上限為30人，30分鐘參觀時間，將安排穿梭巴士往返金鐘接送參觀人士，預計每日可容納200至300人。而團員可預約加購100元的品茶活動，提供普洱葉及食療糕點；另設下午茶項目，可品嘗更高級的普洱茶，收費300至400元。

景賢里有一間以三十年代設計為主題的飯廳，將會與中華廚藝學院合作辦私房菜，每日只接受一個單位預訂，上限為2枱，每枱收費約1萬元，人均收費約為1,000元。景賢里將設五十年代為主題的音樂廳，當中每逢星期五晚會舉辦音樂會，預料每人收費百多元，上限60人。

場內將設普洱研習室，教市民認識生熟茶的外觀、香味等分別。景賢里亦會與匡智會合作，在花園售賣由學員包裝的紀念品。她預計首3年每年開支要3,000萬元，但相信可達收支平衡。