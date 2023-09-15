晴報停刊｜今日派發最後一期實體版免費報紙

創刊12年的免費報章《晴報》，今日出版最後一期實體報紙，之後會轉型為網上電子媒體，據了解，《晴報》的港聞部全員被遣散，昨日是最後上班日。《晴報》上月在社交平台宣布，經濟日報集團因應市場發展決定停刊，網上版《晴報》將不斷強化健康、娛樂、家庭生活資訊，為每個家庭及中產具消費力的上班族帶來最專業和可靠的內容，同時感謝讀者支持。

今次是經濟日報集團再有旗下刊物結束印刷版，《U Magazine》早前亦結束印刷版，最後一期於上月31日發行，《U Magazine》網站則繼續運作。翻查資料，集團旗下《e-zone》已於2021年12月20日發行最後一期印刷本，改為網上發展。未來經濟日報集團旗下的印刷刊物只有《經濟日報》和《iMoney智富雜誌》。