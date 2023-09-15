熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
本地
2023-09-15 10:46:28

晴報停刊｜今日派發最後一期實體版免費報紙

分享：
晴報停刊｜今日派發最後一期實體版免費報紙

晴報停刊｜今日派發最後一期實體版免費報紙 (陳奕釗攝)

創刊12年的免費報章《晴報》，今日出版最後一期實體報紙，之後會轉型為網上電子媒體，據了解，《晴報》的港聞部全員被遣散，昨日是最後上班日。《晴報》上月在社交平台宣布，經濟日報集團因應市場發展決定停刊，網上版《晴報》將不斷強化健康、娛樂、家庭生活資訊，為每個家庭及中產具消費力的上班族帶來最專業和可靠的內容，同時感謝讀者支持。

今次是經濟日報集團再有旗下刊物結束印刷版，《U Magazine》早前亦結束印刷版，最後一期於上月31日發行，《U Magazine》網站則繼續運作。翻查資料，集團旗下《e-zone》已於20211220日發行最後一期印刷本，改為網上發展。未來經濟日報集團旗下的印刷刊物只有《經濟日報》和《iMoney智富雜誌》。

晴報停刊｜今日派發最後一期實體版免費報紙 晴報停刊｜今日派發最後一期實體版免費報紙 晴報停刊｜今日派發最後一期實體版免費報紙 晴報停刊｜今日派發最後一期實體版免費報紙 晴報停刊｜今日派發最後一期實體版免費報紙 晴報停刊｜今日派發最後一期實體版免費報紙

晴報停刊｜梁麗娟指市民不關心新聞

一直有研究傳媒歷史的學者梁麗娟早前向《am730》表示，政治空間收窄和經濟轉差令廣告收益大跌外，科技進步亦令傳媒領導民意的角色式微，「以前社會議題好多係由傳媒帶動，而家偶爾有一單，但以往傳媒日日都有好多議題」，市民不再關心新聞，只關心自己在網上產生的內容，亦改變了閱讀習慣，「好多人覺得唔睇新聞冇問題，知道嘅新聞僅限於身邊嘅人分享嘅新聞」。

對於經濟日報集團旗下《晴報》和《U Magazine》相繼停止印刷版，梁麗娟直指無可奈何，因為實體刊物讀者正在減少，「啲人碌手機多過睇報紙」，並觀察到《經濟日報》和《晴報》過去一直利用搶眼的新聞吸引讀者下載其應用程式，重心早放在數碼化和電子版，多於實體印刷版。她相信《晴報》裁員後，勢令行業減少一批生產新聞的人員，行業亦將萎縮。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受