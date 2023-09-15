晴報停刊｜今日派發最後一期實體版免費報紙

創刊12年的免費報章《晴報》，今日出版最後一期實體報紙，之後會轉型為網上電子媒體，據了解，《晴報》的港聞部全員被遣散，昨日是最後上班日。《晴報》上月在社交平台宣布，經濟日報集團因應市場發展決定停刊，網上版《晴報》將不斷強化健康、娛樂、家庭生活資訊，為每個家庭及中產具消費力的上班族帶來最專業和可靠的內容，同時感謝讀者支持。
今次是經濟日報集團再有旗下刊物結束印刷版，《U Magazine》早前亦結束印刷版，最後一期於上月31日發行，《U Magazine》網站則繼續運作。翻查資料，集團旗下《e-zone》已於2021年12月20日發行最後一期印刷本，改為網上發展。未來經濟日報集團旗下的印刷刊物只有《經濟日報》和《iMoney智富雜誌》。
晴報停刊｜梁麗娟指市民不關心新聞
一直有研究傳媒歷史的學者梁麗娟早前向《am730》表示，政治空間收窄和經濟轉差令廣告收益大跌外，科技進步亦令傳媒領導民意的角色式微，「以前社會議題好多係由傳媒帶動，而家偶爾有一單，但以往傳媒日日都有好多議題」，市民不再關心新聞，只關心自己在網上產生的內容，亦改變了閱讀習慣，「好多人覺得唔睇新聞冇問題，知道嘅新聞僅限於身邊嘅人分享嘅新聞」。
對於經濟日報集團旗下《晴報》和《U Magazine》相繼停止印刷版，梁麗娟直指無可奈何，因為實體刊物讀者正在減少，「啲人碌手機多過睇報紙」，並觀察到《經濟日報》和《晴報》過去一直利用搶眼的新聞吸引讀者下載其應用程式，重心早放在數碼化和電子版，多於實體印刷版。她相信《晴報》裁員後，勢令行業減少一批生產新聞的人員，行業亦將萎縮。