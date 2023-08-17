晴報停刊｜施永青指網媒廣告遭社交平台剝削 優質報章可增讀者黏度 (資料圖片)

經濟日報集團旗下《晴報》及《U magazine》先後宣傳印刷版停刊，《am730》創辦人施永青受訪時指，印刷媒體未能如網媒可即時更新和提供影像，競爭上不利，但網媒依賴Facebook等社交平台接觸受眾，廣告收益遭「食咗一大截」，形同剝削。他相信，《晴報》結業後，其他免費報短期內可瓜分其市場份額，而若報紙內容可給予讀者有用的知識和資訊，可增加與讀者的黏度。 施永青在now新聞台節目《時事全方位》上表示，印刷傳媒對比網媒在競爭上處於不利位置，因紙媒無法即時更新，「要印好每日朝早先出，你出嘅時候已經是舊聞」，而網媒在影像上和即時反應上有優勢，加上搜尋新聞容易，均是印刷媒體天生的弱點。

社交平台食一大截廣告形同剝削 他指出，網媒現時依賴Facebook、YouTube及谷歌等大型網上社交平台發佈，即使媒體有自己的電話應用程式，亦難與前者競爭，在廣告分成下傳媒形遭剝削，「我哋提供內容，但要經一個平台先可同受眾有接觸，平台就話佢嘅價值多過你，即使你嘅內容吸引到人睇，收到廣告，平台就食咗你一大截，佢只分咗少少畀你」。 社會上有網媒當道，紙媒沒落的觀點。施永青認為，網上閱讀資訊的方式導致將世界碎片化，不如報紙可以整體全面地呈現港聞、國際新聞等不同範疇的資訊，「點解我仲要辧印刷傳媒呢，印刷傳媒畀你了解嘅世界係全面啲嘅……有啲年青嗰代鍾意嗰瓣睇嗰瓣，所以佢嘅思想容易偏埋一邊」，而且紙媒亦可建立媒體的形象和定位，有助建立媒體品牌，「有一個整體的identity（個性），喺網上睇咗你份報紙，但唔知你份報紙」。

料競爭者減少有助其他報紙營生 對於會否堅持營辦《am730》免費報，施永青坦言，「有時都會諗下係咪執咗佢，唔使長蝕」，但堅信印刷傳媒有一定功能，又指《am730》創於2005年，初期免費報比傳統報紙有優勢，高峰期發行近50萬份，「普通報紙有3、5萬份算多」，故在不足兩年便開始有盈利，連續十多年賺錢，故有所累積，「而家可以將以前賺嘅搣下搣下，而家都搣晒了，搣緊本架喇」。 他又以故事為喻，指有兩人在森林中遇見老虎，逃跑不需要比老虎跑得快，只需要比另一人跑得快，「我係咪一定可以扭轉印刷傳媒的不利局面呢，未必；但我遲啲死，有啲死咗先，本來僧多粥少，（部分結業後）可能會夠食呢」。他相信，《晴報》結業後，《am730》的廣告收益在短期內有得益，可趁較好的環境改善競爭能力。

改革增加讀者黏度 他強調，不會依賴「等人死先」，瓜分對手的市場份額，公司已進行改革，包括將工作人員年輕化，近期已擢升兩名年青的副總編輯，亦改變過往報網分割的做法，改為資源共享，人手兼顧兩邊。他相信，傳媒若提供有用的資訊和知識，新聞角度可以開闊受眾的視野，可增加媒體與讀者的黏度。至於會否轉為訂閱等收費模式開源，施永青指，現時未有實施訂閱制的計劃，「要讀者畀錢你，你要好討好佢，通常係相對激進……若傳媒受影響，會唔得平衡，過度偏激」。他認為傳媒需要有編輯、整合、判斷，較於網上求快求刺激為佳。