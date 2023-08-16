晴報停刊｜《晴報》下月停刊轉戰網上　學者料裁員後行業亦將萎縮

創刊12年的《晴報》今日在社交網站專頁宣布停刊，其所屬的《經濟日報》集團指因應市場發展，將於今年9月15日出版最後一期《晴報》印刷版。 翻查資料，經濟日報集團上年度收益達10.23億元，純利2,746萬元。集團今年6月公佈業績時指，集團上年度廣告收入按年跌2%至5.5億元，但旗下數碼平台廣告收入保持增長，其中招聘廣告平台受惠於勞動市場緊張而錄創紀錄收入，抵銷印刷刊物廣告收入大幅下跌。集團並透露，其數碼廣告整體收入已超過印刷廣告收入。集團當時指，疫情加快數碼轉型，期內數碼廣告增長強勁，並將探究利用人工智能提升用家體驗、創造價值和改善集團於數據及分析工具等數碼技術，加速數碼廣告收入增長。

晴報停刊｜梁麗娟指市民不關心新聞 一直有研究傳媒歷史的學者梁麗娟向《am730》表示，政治空間收窄和經濟轉差令廣告收益大跌外，科技進步亦令傳媒領導民意的角色式微，「以前社會議題好多係由傳媒帶動，而家偶爾有一單，但以往傳媒日日都有好多議題」，市民不再關心新聞，只關心自己在網上產生的內容，亦改變了閱讀習慣，「好多人覺得唔睇新聞冇問題，知道嘅新聞僅限於身邊嘅人分享嘅新聞，好多人連有鯨魚死咗嘅新聞都唔知」。 對於經濟日報集團旗下《晴報》和《U Magazine》相繼停止印刷版，梁麗娟直指無可奈何，因為實體刊物讀者正在減少，「啲人碌手機多過睇報紙」，並觀察到《經濟日報》和《晴報》過去一直利用搶眼的新聞吸引讀者下載其應用程式，重心早放在數碼化和電子版，多於實體印刷版，「年輕人一定係睇個App，老人家有老花，報紙好難睇，佢地都習慣用電話拉大啲字嚟睇」。 她相信，《晴報》裁員後勢令行業減少一批生產新聞的人員，行業亦將萎縮。

《晴報》下月停刊轉戰網上 學者料裁員後行業亦將萎縮 (羅庸軒攝)