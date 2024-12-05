智庫思匯倡巴士營運商探索創新商業模式 助推專營巴士減碳

綠色轉型是全球大趨勢之一，特別是在交通運輸領域。有研究所指，本港公共巴士營運商在2027年需換上250架新能源巴士，惟因短期購置成本上升，營運商轉型過程會因現有經營模式、乘客量下降而受阻。研究倡本地營運商參考外地經驗，調查商業模式，減少依賴票務收入；當局短期亦宜支助轉型成本。

獨立智庫思匯政策研究所昨發表《香港公共巴士使用氫能藍圖》，盼分析本港用氫燃料電池和柴油巴士由營運至退役的成本，並比較倫敦、新加坡等地巴士營運模式，了解本港巴士低碳轉型情況。研究指，現時兩大巴士營運商均有設下實現零排放的時限(2040年和2045年)，故他們最多有八年時間去制定全面低碳轉型計劃，並概述車隊轉型藍圖、所需的基建設施,以及轉型所需的相關年度成本。