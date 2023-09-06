智慧出行丨SmarTone夥九巴5G智慧方案 實時分析巴士載客量 提升搭乘體驗

SmarTone與九巴合作，推出全港首個將影像分析系統應用於公共巴士的智慧方案。透過5G結合人工智能、機械學習以及物聯網等創新技術，為乘客提供巴士車廂載客量即時資訊。九巴乘客可透過《App1933》手機app，實時查閱車廂載客量即時資訊，並於登車時瀏覽設於巴士下層車廂的「上層座位顯示屏」，知悉上層尚餘座位數量，改善搭乘體驗。

SmarTone目前已為超過2,300輛九巴巴士裝設車廂載客量及上層尚餘座位數量顯示系統。設於車門附近及巴士上層的智能裝置，可準確收集上落人次數據，透過5G網絡將數據傳送至雲端系統進行運算，實時分析車廂載客量。同時，系統亦會實時統計巴士上層剩餘座位數量，並顯示於下層樓梯附近的顯示屏。

乘客只要《App1933》便可查閱即將到站巴士的載客量圖示，輕鬆知道計劃乘坐的巴士載客情況，從而更好地安排行程。登車後乘客可瀏覽巴士下層車廂的顯示屏，再決定是否前往上層尋找座位，減少在行車期間上落走動。以上的方案不但為乘客帶來更佳的智慧出行體驗，更能讓九巴掌握實時客量資訊，從而提升車務管理及運作效率。

再者，SmarTone 5G更提供全天候無間斷數據傳輸，可助實時監測巴士的電腦系統及零件性能，方便為車隊安排相關保養或維修，進一步提升服務質素及行車安全。