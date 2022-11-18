智慧城市｜新地理大簽署合作備忘錄  聯手研究助港走向碳中和

國家主席習近平早前提出希望香港「強化產學研創新協同，著力建設全球科技創新高地」，指明香港推動產學研合作的發展方向。新鴻基地產發展有限公司與香港理工大學，今日就「新地X理大創科建築研究計劃」和「新地郭氏基金以心建家獎學金計劃」簽署合作備忘錄，將聯手就三大範疇進行研究，分別是綠色應用(研發智慧建築能源管理系統)、綠色建築物料，以及綠色建造流程；探索將大學科研成果轉化為實際應用的新路徑，助力香港走向碳中和，發展成為智慧城市。新地同時設立「新地郭氏基金以心建家獎學金計劃」，提供56個獎學金名額，支持在理大修讀建築、房地產或工程相關學科的優秀學生。

「新地X理大創科建築研究計劃」合作備忘錄在財政司司長陳茂波、中聯辦青年工作部部長張志華、理大校董會主席林大輝、理大署理校長黃永德、新地主席兼董事總經理郭炳聯、新地執行董事郭基煇見證下，由新地執行董事董子豪和理大副校長(研究及創新)趙汝恒簽署。「新地郭氏基金以心建家獎學金計劃」則由董子豪和理大副校長(學生及環球事務)楊立偉簽署。

陳茂波：未來整體工程開支總量將達每年3000億元

陳茂波表示，預期香港未來整體工程開支總量將達至每年3,000億港元。龐大的工程量當然為建造業提供優越的發展機會，但業界同時亦須面對不同的挑戰，例如如何更好應對人手不足、控制建造成本、優化管理流程、確保工地安全，同時亦要配合和貢獻整個社會的綠色減排目標。他說，創科是應對這一系列挑戰的鎖匙，透過應用學術科研成果，推動建造業應用創新科技，將為建造業帶來巨大的效益。

郭炳聯：新地十分重視人才培育

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，中共二十大報告強調「人才是第一資源、創新是第一動力」，最近行政長官李家超的《施政報告》亦明確指出，創科是激活香港經濟高質量發展的重要引擎，而通過產學研合作促進科研成果商品化，正是重要的一環。他說，希望利用理大的學術科研優勢，配合新地實際應用的豐富經驗，促進建築業的創新和科研發展。他強調，新地也十分重視人才培育，「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」。「新地郭氏基金以心建家獎學金計劃」正正希望協助有經濟需要及修讀建築、房地產或工程相關學科的理大優秀學生。