智慧生活丨人車路互聯「驅動」智慧城市 應科院牽頭「智慧出行車聯網技術聯盟」 葉成輝博士：冀10年內自動駕駛混行共存

香港要建構智慧城市，需要智能交通網絡來驅動。而特區政府於2020年已發表《香港智慧城市藍圖2.0》，聯合業界落實「智慧出行」帶來指引。運房局亦表明於年內全面檢視《藍圖2.0》的進度及成效，將因應發展需要草擬更詳盡的《藍圖3.0》。自動駕駛出行及其大眾運輸系統愈受關注，車聯網(C-V2X)與人為流動裝置連結互通愈要加快部署。故此香港應用科技研究院(簡稱應科院)於上周「2023數字經濟峰會」期間，宣布成立「智慧出行車聯網技術聯盟」，應科院擔當政府、學界、業界各持份者的橋樑，促進產業協作並完善智慧出行生態圈。應科院行政總裁葉成輝博士Denis期望，「我們倡議深港車聯網科創走廊，長遠將大灣區實現智慧出行互聯互通，10年內有望自動駕駛和傳統車輛將逐步混行共存。」
應科院領導 全球最大型車聯網路測
香港街道狹窄，人車爭路時有發生；主要幹道、隧道及核心市區繁忙時間道路擠塞，香港的交通問題窒礙城市發展。繼年內落實「易通行」不停車隧道繳費措施後，上月政府又將「三隧分流」方案提交立法會審議，研究長遠採取動態收費，按時疏導車輛流量。Denis指要有效推動上述的發展，車聯網部署尤其關鍵，「C-V2X技術指車輛之間、車輛與行人、車輛與道路基建，以及車輛與網絡之間的高速低延遲通訊系統。系統能實時信息傳遞，讓使用者、車與道路基建互相協調配合，即時對道路使用者進行路況匯報與警示，加強道路安全和輔助駕駛。」
相比起外國靠車內智能駕駛主導智慧交通科技，依賴GPS為無人駕駛車輛導航定位和車載光學雷達來學習避障，Denis強調香港道路網絡密集，在引入自動駕駛的同時，政府和業界積極建立車聯網，更能切合本地交通問題，也可加快無人車的普及。他續說，「C-V2X技術早於2015年積極開展研發，並得到創新科技署及運輸署的支持，於前年我們開展全港首個，也是全球最大的車聯網公路測試，透過路邊系統、車聯網賦能交通燈及車載單元，由科學園至沙田市中心，全長14公里，從路況監察提升道路安全。」應科院去年為該計劃開展次階段路試，又啟動「深港車聯網科創走廊」，跟深圳市智慧城市科技發展集團合作，將車聯網擴展連結至深圳福田、寶安、龍華及坪山，「研究及測試車聯網技術在兩地道路所需的應用場景及網絡基建，進一步推動香港與深圳交通互聯互通，以至跨灣區自動駕駛的便利性。」
智慧出行車聯網技術聯盟 促進產、學、研協作
為加快智慧出行及相關應用在香港的部署，應科院在上周主導成立「智慧出行車聯網技術聯盟」(簡稱SMTA)，並且舉行《數字經濟峰會－智慧出行論壇》，Denis邀請與會者交流意見。他表示SMTA旨在促進車聯網、5G及自動駕駛等關鍵技術研發，各持份者緊密聯繫，加強產業、研究機構和學界之間的協作，兼鼓勵政府參與，共同探討解決方案。「香港能在技術發展及知識轉移方面擔任『超級連繫人』的角色，平台將積極科研和商貿配對，透過業界領袖互動、技術演示交流，聯繫初創及創投機遇，也會出席大灣區相關活動，並就聯網識別自動駕駛進行諮詢。」他補充，平台將建立智慧出行供應商名錄，亦不時更新市場資訊，務求大家能獲取第一手情報，加快技術商業化「落地」的效率。
葉成輝博士：期望20年內運輸系統數碼化
在《智慧出行論壇》上，Denis邀請應科院智慧出行總監蘇棟哲、港深創科園行政總裁馬惟善及機管局工程及科技執行總監梁永基，共同概述大灣區智慧出行的發展。Denis表明5年內能夠有無人車接載專線，行走科學園至沙田市中心，而且基於不同時段客流而智能調度；至於深港車聯網科創走廊，配合港深創科園的合作，港深兩地積極測試，期望年尾會有階段性結果，為不久將來無人車從科技園經河套區過關深圳，港深共用同一車聯網技術和標準帶來支持和基礎。
至於香港國際機場亦呼應智慧出行願景，機管局梁永基指無人駕駛系統正分階段落實，自2019年起引進自動駕駛拖車，負責運送旅客行李，到明年為港珠澳大橋香港口岸及機場航天城提供無人車接載巴士往返，可見相關應用如火如荼。面對未來，Denis希望隨著車聯網的普及，在10年內大幅提升公共交通安全。「在特定場景下容許聯網自動駕駛，跟傳統車輛於道路上混行並存；冀20年內實現運輸系統數碼化，屆時為道路使用者提供實時路況訊息，便利市民。」