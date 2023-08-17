智慧生活丨華為5G全覆蓋 中大醫院落實智慧醫療 馮康：科技為輔 智慧在人

5G網絡普及帶動物聯網(IoT)高速發展，促使人、機、物能夠緊密無縫溝通。這也是香港中文大學醫院行政總裁馮康醫生建立中大醫院的理念。「醫院所指的『數據』，除了醫療儀器記錄詳盡的病人數據外，還有藥物、化驗樣本、醫療物資等；利用這些數據幫助醫院營運管理，這就是『智慧醫院』。」中大醫院採用華為5G基建與Wi-Fi 6 CPE設備，以手術室作起點部署，建構龐大的信息網絡，亦是香港首間全面覆蓋5G網路的私家醫院。「數據本身沒有智慧，智慧反而在人！」

智慧醫院 5G角色重要

醫院營運講求精準數據，而數據能為醫護與病人帶來洞察。對於馮醫生而言，中大醫院有著常規的教學工作，就是將手術過程細節，通過4K攝錄機實時傳輸到教室，讓醫科生即時學習；還可跟其他專業人士跨地域遠端協同，「這就需要在手術室裡提供一個大頻寬及低時延的網路。」5G另一項功能，就是充當雷達探測。他續說，「當如何判斷病患跌倒、監測生命表徵等，這些都會應用到25GHz毫米波技術，簡單講就是能探測出物體在哪裡，並對身體上一些微弱變化作出反應，協助醫護應對病患。」

現時醫院裡已裝設逾千部華為5G網絡終端裝置，提供穩定可靠的數據傳輸速度。華為亞太運營商業務部首席營銷官徐速Sean指出，雖然Wi-Fi同樣達到室內無線連接功能，但他特別強調包括手術室等關鍵和嚴格的醫療場景，5G在傳輸高解析度影像等高負載信息時，能確保可靠的低時延。「另外5G是一個通信基礎，它的迭代周期為10年；至於Wi-Fi迭代相對更快一些，約4至5年時間就要重新部署，相比之下成本效益不彰，而且目前這兩項技術均同時單場景下應用，滿足醫院不同需要。」

