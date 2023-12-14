智慧生活丨銀髮族年紀大難投保？ AXA安盛盛滿愛 簡易核保 化NO為YES

(左起)AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜Janet、AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧Sally及首席分銷業務總監鮑可維Howard。

銀髮族普遍伴隨慢性疾病如三高、糖尿病等，也有較高機率罹患心臟病甚至癌症。這些患者，或是危疾康復者，即使病情穩定，惟基於過往病歷及健康風險相對較高，投保時未能通過嚴格核保要求；即使受保或要支付高昂的保費或設有個別不保事項。再者普遍危疾保險投保年齡限制至65歲，不切合現時長壽社會現況。AXA安盛早前推出盛滿愛危疾保障，簡化核保要求，正好填補受眾缺口，提供周全保障。

醫療技術及生活質素持續改善，港人愈來愈長壽，銀髮族人口急劇增加。年初立法會討論文件顯示，在2021至30年的10年間，香港將面對歷來最快的人口老化。其中，65歲或以上人士佔總人口比例，將從2021年的20%攀升至2031年的31%。

為了填補市場上的保障缺口，AXA安盛「盛滿愛危疾保障」(盛滿愛)有別於市場上其他同類計劃，AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜(Janet)指客戶投保時集中就過往兩年的健康狀況回答少至3條健康核保問題，簡化健康核保程序。「在核保過程中，所有被保人均毋須驗身及提交醫療報告，甚至家族病歷；心臟病、癌症或中風康復者，同樣受保。而且產品結構簡單，特設一筆過賠償，被保人易於理解。」她續指，「盛滿愛」的投保年齡更高達80歲，屬市場最高。AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁Sally強調，「年齡或健康情況不應構成投保危疾產品的障礙，打破拒保和高額附加保費，銀髮族愈健康理應愈有保障。」

保障高達200萬港元 保到百歲

由於「盛滿愛」集中參考被保人投保前2年的健康狀況，只要通過健康核保問題及符合其他核保要求，受保前已存在的疾病同樣承保。Janet又指保障機制簡易清晰，「若被保人不幸患上受保危疾，可獲高達100%保額的嚴重疾病保險賠償，而保額可高達200萬港元。」不論健康狀況隨後有任何變化，亦可享有保證續保的權利直至被保人100歲，而且每個保單年期內的保費率不會隨被保人年齡而遞增。計劃還設「指定代領人申請」選項，保單持有人可預先委任一位指定人士作為代領人，若保單持有人不幸被診斷為精神上失去行為能力或喪失獨立生活能力，可代為申領危疾賠償，令家人或照顧者更安心。

健康有賞 保費回贈高達30%

為鼓勵客戶養成健康習慣，凡於第1、第3及第5個保單年度完成免費身體檢查，不論檢查結果如何，可享相當於該保單年度保費10%的保費回贈。另外，若在AXA Goal (Lite)計劃中於每一會籍年度內達到最少125日日行1萬步或以上，客戶更可獲得每年10%的保費回贈。由第10個保單周年日起以及其後每個保單周年日均可享相等於年度化保費20%的盛滿愛長期客戶獎賞，總回贈高達30%。

個案分享

假設Macy在40歲時驗出乳房結節，病情穩定，43歲時成功投保「盛滿愛 - 摯守護」，保額為100萬港元，於43、45及47歲可獲免費身體檢查。期間她參與AXA Goal (Lite)計劃並完成要求，每年可獲10%保費回贈；到53歲時起透過「盛滿愛長期客戶獎賞」每年還有額外20%回贈獎勵。如期間不幸患上乳癌，即獲一筆過100萬港元保障；如她在75歲前沒有任何索償，75歲起她的保額將會提升50%；若Macy其後不幸患上受保危疾或過身，賠償金額將為150萬港元。