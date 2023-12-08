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2023-12-08 04:30:51
日報

智慧生活丨UNIQLO HEATTECH誕生廿載 4種纖維 1種穿法 顛覆冬季保暖時尚

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森章恭 UNIQLO HEATTECH

東麗公司全球業務部經理森章恭。

入冬以來首個冷鋒殺到，朝早各位出門都會多穿幾件禦寒。想穿得少而又保暖，大家即時想起UNIQLO招牌HEATTECH系列功能內衣，而非又重又焗兼「拮皮膚」的羊毛內衣。今年適逢HEATTECH系列誕生20周年，UNIQLO香港邀請負責研發該特殊保暖物料，東麗公司全球業務部經理森章恭先生專程來港，為傳媒揭秘HEATTECH保暖之謎！同場UNIQLO母公司、迅銷集團巴黎創新中心全球商品部部長炬口佳乃子亦越洋受訪，分享品牌動向。

UNIQLO HEATTECH UNIQLO HEATTECH UNIQLO HEATTECH

HEATTECH的保暖之謎

綜觀UNIQLO自家單品大方得體，能駕馭不同場合；然而品牌在功能內衣的研發領域，要拜訪舊稱「東洋人造絲」、將嫘縈紡紗引進日本的東麗，才能成就HEATTECH的面世。森章恭概述，「日本冬季寒冷，大家習慣穿著多層衣服『包糭』禦寒。當時UNIQLO希望研發出輕薄而溫暖的內衣，顧客可貼身穿著而不顯臃腫。」基於大部分內衣以棉質製造，為了開發新物料，UNIQLO柳井正總裁親自邀請東麗時任董事長前田勝之助尋求戰略合作。他又表示雙方的業務往來始於1999年UNIQLO推出搖粒絨，而保暖纖維的研發，則於2000年4月展開，直至初代HEATTECH在2003年誕生。

森章恭解釋HEATTECH是運用人造絲(rayon)、壓克力纖維(acrylic)、聚氨酯(polyurethane)和聚酯纖維(polyester)這4種纖維，以複雜結構編織而成極細纖維，而這些纖維直徑僅頭髮十分一，故製衣相當薄身輕盈。至於其保暖機制，他解釋關鍵在於利用從身體不斷蒸發的水分。「當身體散發出的水分變成水蒸氣後，會於皮膚和HEATTECH面料層之間快速移動。這些水分子會被高吸濕性的人造絲纖維吸附，移動水分子的動能最終轉化為熱能，產生熱力。而極細纖維可以鎖住被人造絲纖維吸收的暖空氣於纖維內部，確保吸濕保暖效果。」由於HEATTECH要緊貼皮膚才能觸發保暖效果，因此HEATTECH一定要打底穿著，如在其他內衣之上才加穿HEATTECH，絕對會影響保暖能力。

由內衣變單品 HEATTECH保暖3級制

由功能性內衣設計出發，現今已逐漸演變成時尚和功能性兼具的單品，時至今日HEATTECH累計銷量已達到全球約15億件，這種顛覆冬季時尚，穿搭從此不再厚重的衣著潮流。炬口佳乃子指品牌已成為深受全球顧客歡迎。「我們在今年巴黎時裝周期間做了一項調查，發現51%人有穿HEATTECH的經驗，較2017年時高25.5%。其中七成人在3年內開始穿著；約半數受訪者更稱每天穿著，且不限場合，證明它的魅力所在。」她又指現時系列共提供3種保暖程度以供選擇，如2013年，為滿足顧客對更溫暖HEATTECH的要求而推出「HEATTECH極暖」，保暖度約為普通HEATTECH的1.5倍；至2016年更推出「超極暖」，保暖度約為普通HEATTECH的2.25倍。「今年我們最新推出『HEATTECH Ultra Light』，透過超細纖維紡織，成衣具有極薄觸感，重量約比普通HEATTECH內衣輕20%，而保持相同保暖度。」她表示「Ultra Light」甚為適合香港氣候穿著，預告今冬會力推產品。
 

炬口佳乃子

迅銷集團巴黎創新中心全球商品部部長炬口佳乃子。

秉持永續發展 將探討HEATTECH循環再用

現時製衣業消耗大量碳排放，染料產生的廢水和高溫對地球的破壞無所避免。炬口佳乃子認同可持續發展的大趨勢，表示UNIQLO目標於2030財政年度，將約五成衣服物料轉換為再生物料。「今年秋冬季已在部分HEATTECH產品中，使用再生尼龍和再生聚酯纖維製造，前者用於女裝無縫樽領緊身衣，後者則用於男裝HEATTECH和超極暖圓領T恤。」對於舊衣回收重用問題，森章恭坦言本身HEATTECH生產技術難度極高，現時並未有分解物料的方法，「但下一階段我們會跟UNIQLO積極探討HEATTECH循環再用的可能性，為地球出一分力。」

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