智營大賞2024今頒獎 嶺南大學便攜空氣淨化器 本地設計師攪拌棒咖啡包裝 可降解抹布齊獲獎

「香港智營設計大賞2024」今日頒獎 嶺南大學推便攜空氣淨化器助改善劏房空氣 攪拌棒咖啡包裝 可降解清潔抹布齊獲獎 (李朗僑攝)

設計界一年一度盛事「香港智營設計大賞2024」(智營大賞)今日(23日)舉行頒獎禮，逾70位本地設計師的作品被嘉許；其中嶺南大學師生團隊研發出迷你且高效的便攜空氣淨化器，處理劏房空氣問題。環保議題方面亦有不少新產品，有設計師推出可食用且溶於水的即溶咖啡包裝，在溶解前當作攪拌棒，溶解後亦為咖啡增添甜味。另有人推出可重複使用、可降解的清潔抹布，可用於代替紙巾和塑膠海綿。 智營大賞2024分「公司組」及 「概念組」 兩大組。評審根據參賽作品的商業性、功能、創新、外觀、玩樂及教育、環保元素等多項準則評選出優勝作。香港出口商會長孫榮聰先生表示，自2012年首辦以來，每屆比賽都致力發掘香港產品設計界的優秀人才；今年踏入第13年的智營大賞已發展成為業界盛事，活動合共收到逾430份參賽作品。 本屆智營大賞得獎作品將於不同的本地及海外平台展出，同時面向業界及公眾，包括：6 月設於尖沙咀大型商場的作品展及零售攤位、7 月於日本著名的大型家居禮品雜貨展 「TOKYO LIFESTYLE Week」等活動展出。

嶺南大學推便攜又便宜空氣淨化器 由嶺南大學師生設計的便攜空氣淨化器「飄純」獲家庭及家居用品組優異獎。該淨化器組裝容易，只要把濾芯放入機身再合上蓋，搭配10,000毫安培的「尿袋」，便可連續工作40小時。「嶺大創業行動」首席產品設計領導盧俊光表示，飄純靈感源於學生參與社區服務研習時，發現劏房內空氣的「PM2.5」(懸浮微粒)高於旺角路面近一倍，長期吸入或引致肺癌，便攜又便宜空氣淨化器的概念由此而生。 盧俊光提到，嶺南大學和社區客廳等不同團體合作，向過千劏房戶免費贈予淨化器，居民反應非常好，淨化器有效降低室內PM2.5達80%。他透露團體會研究如何清潔濾芯，令其可重複使用， 也會在淨化器內添加活性炭，以解決劏房內二手煙等異味問題，未來亦會繼續與不同團體合作，把「飄純」贈予有需要的人。

望設計刺激業界關注環保 第一階段走膠實行接近一個月，7成已在首月轉用非塑膠餐具，亦陸著出現各式各樣的替代品。有本地設計師推出創新的即溶咖啡包裝「Noentity」，採用冷凍糖漿製成，在常溫下可存放一年；在溶解前當作攪拌棒，溶解後亦為咖啡增添甜味。 設計者朱文豪表示，設計靈感早於七年前已出現，當時環保議題蓬勃，但紙飲管等設計仍需要降解的；「究竟有無啲咩物料係唔使降解，仲要好快見效?」抱持這樣的心態，朱文豪花了數年進行研究，成功找到可食用的物料並製造出Noentity；此設計最終在概念組獲獨立創意組優異獎。朱文豪稱，近年設計界就有關環保議題的設計和討論有所減少，希望Noentity可刺激業界對議題的關注。