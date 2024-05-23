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2024-05-23 19:56:58

智營大賞2024今頒獎 嶺南大學便攜空氣淨化器 本地設計師攪拌棒咖啡包裝 可降解抹布齊獲獎

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「香港智營設計大賞2024」今日頒獎 嶺南大學推便攜空氣淨化器助改善劏房空氣 攪拌棒咖啡包裝 可降解清潔抹布齊獲獎 (李朗僑攝)

「香港智營設計大賞2024」今日頒獎 嶺南大學推便攜空氣淨化器助改善劏房空氣 攪拌棒咖啡包裝 可降解清潔抹布齊獲獎 (李朗僑攝)

設計界一年一度盛事「香港智營設計大賞2024」(智營大賞)今日(23日)舉行頒獎禮，逾70位本地設計師的作品被嘉許；其中嶺南大學師生團隊研發出迷你且高效的便攜空氣淨化器，處理劏房空氣問題。環保議題方面亦有不少新產品，有設計師推出可食用且溶於水的即溶咖啡包裝，在溶解前當作攪拌棒，溶解後亦為咖啡增添甜味。另有人推出可重複使用、可降解的清潔抹布，可用於代替紙巾和塑膠海綿。

智營大賞2024分「公司組」及 「概念組」 兩大組。評審根據參賽作品的商業性、功能、創新、外觀、玩樂及教育、環保元素等多項準則評選出優勝作。香港出口商會長孫榮聰先生表示，自2012年首辦以來，每屆比賽都致力發掘香港產品設計界的優秀人才；今年踏入第13年的智營大賞已發展成為業界盛事，活動合共收到逾430份參賽作品。

本屆智營大賞得獎作品將於不同的本地及海外平台展出，同時面向業界及公眾，包括：6 月設於尖沙咀大型商場的作品展及零售攤位、7 月於日本著名的大型家居禮品雜貨展 「TOKYO LIFESTYLE Week」等活動展出。

孫榮聰 「香港智營設計大賞2024」今日頒獎 嶺南大學推便攜空氣淨化器助改善劏房空氣 攪拌棒咖啡包裝 可降解清潔抹布齊獲獎 (李朗僑攝) 「香港智營設計大賞2024」今日頒獎 嶺南大學推便攜空氣淨化器助改善劏房空氣 攪拌棒咖啡包裝 可降解清潔抹布齊獲獎 (李朗僑攝) 「香港智營設計大賞2024」今日頒獎 嶺南大學推便攜空氣淨化器助改善劏房空氣 攪拌棒咖啡包裝 可降解清潔抹布齊獲獎 (李朗僑攝) 「香港智營設計大賞2024」今日頒獎 嶺南大學推便攜空氣淨化器助改善劏房空氣 攪拌棒咖啡包裝 可降解清潔抹布齊獲獎 (李朗僑攝) 「香港智營設計大賞2024」今日頒獎 嶺南大學推便攜空氣淨化器助改善劏房空氣 攪拌棒咖啡包裝 可降解清潔抹布齊獲獎 (李朗僑攝) 「香港智營設計大賞2024」今日頒獎 嶺南大學推便攜空氣淨化器助改善劏房空氣 攪拌棒咖啡包裝 可降解清潔抹布齊獲獎 (李朗僑攝)

嶺南大學推便攜又便宜空氣淨化器

由嶺南大學師生設計的便攜空氣淨化器「飄純」獲家庭及家居用品組優異獎。該淨化器組裝容易，只要把濾芯放入機身再合上蓋，搭配10,000毫安培的「尿袋」，便可連續工作40小時。「嶺大創業行動」首席產品設計領導盧俊光表示，飄純靈感源於學生參與社區服務研習時，發現劏房內空氣的「PM2.5」(懸浮微粒)高於旺角路面近一倍，長期吸入或引致肺癌，便攜又便宜空氣淨化器的概念由此而生。

盧俊光提到，嶺南大學和社區客廳等不同團體合作，向過千劏房戶免費贈予淨化器，居民反應非常好，淨化器有效降低室內PM2.5達80%。他透露團體會研究如何清潔濾芯，令其可重複使用， 也會在淨化器內添加活性炭，以解決劏房內二手煙等異味問題，未來亦會繼續與不同團體合作，把「飄純」贈予有需要的人。

盧俊光 便攜空氣淨化器「飄純」

望設計刺激業界關注環保

第一階段走膠實行接近一個月，7成已在首月轉用非塑膠餐具，亦陸著出現各式各樣的替代品。有本地設計師推出創新的即溶咖啡包裝「Noentity」，採用冷凍糖漿製成，在常溫下可存放一年；在溶解前當作攪拌棒，溶解後亦為咖啡增添甜味。

設計者朱文豪表示，設計靈感早於七年前已出現，當時環保議題蓬勃，但紙飲管等設計仍需要降解的；「究竟有無啲咩物料係唔使降解，仲要好快見效?」抱持這樣的心態，朱文豪花了數年進行研究，成功找到可食用的物料並製造出Noentity；此設計最終在概念組獲獨立創意組優異獎。朱文豪稱，近年設計界就有關環保議題的設計和討論有所減少，希望Noentity可刺激業界對議題的關注。

朱文豪 即溶咖啡包裝「Noentity」

疫情啟發 決心改良餐桌用品

另外，今屆智營大賞新設「廚房及餐桌用品」組別，金獎產品「Sustainably Yours! 可降解海棉抹布」，不但可以清洗並重複使用至少半年，用完後亦可直接放到盆栽泥土中自然降解。設計者Zoey表示，產品靈感源於疫情期間，她和孩子相處變多，倒瀉果汁、食物的情況，亦隨之增加，令「想用吸水又環保嘅抹布」的她決心改良自己的餐桌用品。在不斷的測試下，Zoey找到吸水力強且容易上色和剪裁的物料，並造出海棉抹布，更以此為基礎推出了以香港點心為主題的抹布。

走膠後餐廳均轉用紙餐具，惟不少「用無耐就變軟」，被市民斥為環保犧牲體驗。Zoey認為兩者並非對立，物料可解決使用相關問題；認為，現時社會對環保有更多意見和討論，可促使人發掘更好的環保物料，而且隨著科技進步，選擇日新月異，相關問題在未來一定可能迎刃而解。

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Zoey 以香港點心為主題的抹布
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