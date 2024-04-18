智能廚餘回收桶爆滿 環保署解畫指99%正常運作 擬准500戶私人屋苑申設回收桶

垃圾徵費「先行先試」已進入第三周，環保署開始以不記名方式，在14個試點進行問卷調查。同時不論坊間或立法會議員，對垃圾徵費的疑慮仍未消除；當中不少人關注「智能廚餘回收桶」供不應求，甚至經常「爆滿」。有立法會議員直指，現時廚餘回收設施極度不足，令人擔心垃圾收費正式實施時棄置問題更嚴重。環保署則稱，今年8月大致完成在公屋安裝超過700個智能廚餘回收桶；又透露，考慮放寬「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，讓擁最少500戶的私人屋苑申請設回收桶。

政府早前向立法會財委會提交的文件，指截至今年3月6日，環保署已在全港超過一半、即121個公共屋邨安裝合共451個智能廚餘回收桶，並會於8月大致完成在公屋的安裝。民建聯立法會議員梁熙指，坊間批評回收設施配套不足，質疑8月1日實施垃圾徵費會否出現大量違規情況；議員葛珮帆亦關注，有廚餘機常爆滿，亦無人收集，結果住戶四處放置廚餘。另外，亦有網民上傳智能廚餘回收桶有廚餘積存的相片，稱邨內5部廚餘機都「紅燈」(不能運作)，批「廚餘機容量咁細，一幢用一部都唔夠」，亦有人指出長者不懂掃二維碼等問題。

環境及生態局長謝展寰回應議員指，政府正推行垃圾徵費「先行先試」計劃，政務司副司長卓永興將領導跨部門小組，監督計劃的工作及檢視結果。環保署長徐浩光補充，利用大數據系統檢測，智能廚餘回收桶在「多數時候、超過99%」可正常運作，只有少於1%的廚餘機爆滿或有技術問題。他又指，近日有報道提及的爆滿情况，主要是因為網絡信號問題，重申一般廚餘機到七成滿時，就會自動通知清潔或管理公司。環境局宣傳代表「大嘥鬼」社交專業，亦發文指廚餘機故障一般與前門門鎖配件損壞、訊號接收不穩定和頂蓋疲勞下墜有關；稱環保署會採取不同措施處理故障。