智能廚餘機位置｜智能廚餘回收計劃　家居廚餘環保處理方法

香港近年積極推行環保政策，包括走塑及垃圾徵費。根據環保署數據，在2022年每天約有11,130公噸都市固體廢物被棄置於堆填區，當中約3,300公噸，近三成為廚餘，佔棄置的都市固體廢物中最大類別。而廚餘在垃圾堆中，其實可能是最有可能變成其他資源，以下《am730》將整合各區智能廚餘機位置，幫助大家了解家居廚餘環保處理方法，為環保出一分力，更可以累積積分，換領日常用品或食品公仔麵、食鹽、廁紙等。
智能廚餘回收｜家居廚餘回收處理步驟
在回收廚餘之前，大家應先花時間處理和分類，去除非廚餘物質，包括分類回收和不可回收的東西。
-
先分類
-
瀝乾水分
-
使用小型容器，將廚餘帶到回收點
-
將廚餘倒入廚餘桶
可回收：
- 榖物（米飯、粉麵、麵粉、麵包、燕麥）
- 蔬果（水果、蔬菜、菇類、豆類及其製品、皮、核、種子）
- 肉類（豬肉、牛肉、海產、家禽及其製品(包括內臟、魚鱗、小骨頭)）
- 殘渣（茶葉渣、湯渣、咖啡渣、中藥渣）
- 其他（乳製品、甜品、堅果、醬料、寵物食品）
不可回收：
- 惰性物料（包裝袋、飲管、罐頭、餐具/餐盒、玻璃樽、茶包、紙巾、牙籤）
- 水分過多（湯、粥、飲品）
- 過硬物料（貝殼、蟹蓋、榴槤殼、粟米芯、椰青、芒果核）
- 過大物料（豬筒骨、斧頭扒骨）
- 其他（枝葉、雜草、切花、節日植物、藥物、口罩）
智能廚餘回收｜全港廚餘回收箱地點一覽
目前環保署於部分屋苑內，設有廚餘回收桶，其中「智能廚餘回收計劃」，在全港70個公共屋邨逾百幢樓宇，設置智能廚餘回收箱。而廚餘回收桶顏色為紫色，與一般回收桶或垃圾桶有分別；至於部份私人住宅樓宇及屋苑亦設有智能廚餘回收箱。
智能廚餘回收｜公共屋邨
港島區：
觀龍樓、連翠邨、漁灣邨、環翠邨、興東邨、小西灣邨、石排灣邨
九龍區：
德朗邨、橫頭磡邨、竹園南邨、慈康邨、慈正邨、慈民邨、慈樂邨、彩雲一邨、彩德邨、啟業邨、牛頭角上邨、秀茂坪南邨、坪石邨、平田邨、油麗邨、順利邨、白田邨、元州邨、蘇屋邨
新界區及離島區：
尚德邨、健明邨、安蔭邨、長康邨、葵盛西邨、大窩口邨、葵芳邨、荔景邨、梨木樹邨、梨木樹一邨、梨木樹二邨、石圍角邨、欣田邨、菁田邨、和田邨、安定邨、富泰邨、湖景邨、龍逸邨、三聖邨、寶田邨、大興邨、友愛邨、蝴蝶邨、天恒邨、天恩邨、天華邨、朗善邨、朗晴邨、天悅邨、天晴邨、洪褔邨、天逸邨、天澤邨、天瑞一邨、天瑞二邨、水邊圍邨、利安邨、水泉澳邨、沙角邨、豐和邨、秦石邨、頌安邨、欣安邨、美林邨、顯耀邨、禾輋邨、隆亨邨、美田邨、新翠邨、碩門邨、新田圍邨、瀝源邨、駿洋邨、皇后山邨、暉明邨、嘉福邨、清河邨、祥龍圍邨、華心邨、彩園邨、寶石湖邨、大元邨、廣福邨、逸東(II)邨
智能廚餘回收｜私人屋苑
港島區：
杏花邨
九龍區：
麗港城 3 期、采頤花園
新界區及離島區：
皇府山、荃威花園、縉皇居、Capri、The Parkside、Monterey、Savannah、慧安園、坑口村、峻瀅 II、新都城 1 期、東港城、峻瀅、恒順園、新港城、帝堡城、玖瓏山、新城市廣場三期 、華景山莊
智能廚餘回收｜綠在區區
- 綠在深水埗
- 綠在東區
- 綠在西貢
- 綠在沙田(4月底開始運作)
智能廚餘回收｜積分換禮品詳情
據環保署指，回收廚餘可累積「綠綠賞」積分，回收廚餘每日可賺取50「綠綠賞」積分，在指定公共屋邨禮品兌換機或「綠在區區」任何回收點，兌換日用品或食品，例如麵、米、芥花籽油等。
獎賞兌換表按此
自動禮品兌換機位置按此
智能廚餘回收｜如何使用廚餘回收機？
- 1.用「綠綠賞」手機應用程式或積分卡
- 2.掃描回收二維碼
- 3.廚餘機頂門打開，將廚餘放進回收桶。當放進回收桶的廚餘重逾100克，頂蓋會在20秒左右自動關上，但事前建議先瀝乾廚餘水份。
- 4. 回收完成後，積分智自動儲入「綠綠賞」帳戶