智能廚餘機位置｜智能廚餘回收計劃　家居廚餘環保處理方法

香港近年積極推行環保政策，包括走塑及垃圾徵費。根據環保署數據，在2022年每天約有11,130公噸都市固體廢物被棄置於堆填區，當中約3,300公噸，近三成為廚餘，佔棄置的都市固體廢物中最大類別。而廚餘在垃圾堆中，其實可能是最有可能變成其他資源，以下《am730》將整合各區智能廚餘機位置，幫助大家了解家居廚餘環保處理方法，為環保出一分力，更可以累積積分，換領日常用品或食品公仔麵、食鹽、廁紙等。