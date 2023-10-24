智能照明　 盡在秋季兩大燈展

燈具除了照明外，還可配合物聯網、藍牙等網絡技術，可擴展多種不同功能，照亮更便捷環保的生活。由香港貿易發展局主辦的第25屆香港國際秋季燈飾展以及第8屆香港國際戶外及科技照明博覽，設多個主題展區，方便業內買家洽談業務合作及商討採購訂單。
香港國際秋季燈飾展於10月27至30日在香港會議展覽中心，而香港國際戶外及科技照明博覽於10月26至29日在亞洲國際博覽館舉行，兩展匯聚超過3,000家展商，合組成世界級的燈飾及照明產品商貿平台。
全新專題展區 匯聚國際品牌
今年秋燈展於會展3樓大會堂推出全新的「互聯照明」展區，匯聚眾多國際知名品牌，包括Leedarson（立達信）、Midea（美智光電）、Snappy （賽耐比）、Quectel （移遠通信）以及DALI Alliance （DALI 聯盟）和上海浦東智能照明聯合會的部分會員等，展現最新智慧互聯照明產品及方案。另一焦點展區「名燈薈萃廊」今年載譽歸來，帶來環球頂尖品牌包括Megaman（曼佳美）、Prosperity Group（佑昌集團）及Signify（昕諾飛）等。還有多個專題展區，包括：「家居照明」、「LED 照明」、「智慧燈飾及照明方案」、「商業照明」、 以及「LED照明零部件」展區，為展會帶來各式各樣的照明配件。
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展商焦點推介：
立達信物聯科技股份有限公司推介Matter 智慧 LED 燈泡帶有 WiFi 應用程式控制和定時功能讓您輕鬆管理您的照明，隨時隨地開燈或關燈、調節亮度、設置色溫和安排例行程式。該燈泡與 Alexa 和 Google Home 相容，可實現語音控制，帶來極大的便利。這款 RGBW E27 LED 燈泡有 1600 萬種顏色，可調節色溫為 2700K-6500K，功率相當於 60W 鹵素燈，同時還能節省 85% 的電力，可為任何場合提供多功能照明。預設場景和群組控制選項可輕鬆營造適合的氛圍。使用 Matter智慧 LED 燈泡，就可享受無閃爍、可定制的照明。
展位：1B-D02 & GH-C02
嶺勤科技有限公司推出第三代的Yoswit AI節能智慧家居系統，將雷達感應技術與智能開關完美結合，能夠有效監測家中的活動，透過分析佔用模式，精確管理燈, 電器等的開關和冷暖氣溫度的調節。該智能家居系統與其他智能設備無縫整合，根據即時佔用資料優化能源使用，讓屋主更好地掌握能源消耗。
展位：1D-B40
佑昌燈光器材有限公司將展示Traxon e:cue Dynamic Lighting，為從單一來源存取燈具和控制照明提供全面的解決方案。它採用H5Only等同類最佳組件，確保提供超越保固預期的卓越照明體驗。產品包括多個系列，可滿足不同的設計偏好和專案預算。Traxon e:cue照明系統的設計和製造能夠承受從沙漠高溫到沿海條件等最惡劣的環境，經久耐用。
展位：1E-A24
(以上產品資訊及圖片，由參展商提供，只作參考之用)
一站式採購
於亞博館舉行的國際戶外及科技照明博覽則聚焦商業及工業用的照明燈具，為買家提供一站式採購平台。展覽同樣設多個專題展區，包括:「室外照明解決方案及系統」、「創新建築廊」、「植物照明」、「專業照明」、「戶外及公共照明」、和「戶外廣告照明」展區。
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展商焦點推介：
丹陽市新星道路照明設施廠將帶來「LoRa無線解決方案」，每個LoRa系統控制器可以控制多達250盞燈，管理者可利用無線網絡隨意調節燈的亮度、照明時間的長短，更可以加裝GPS，因應實時路況和需要作出調整。
展位：8-D19
深圳市艾格斯特科技有限公司推介升級版的低眩光燈(UGR<19)HB42 VENUS，具突破性多合一透鏡設計，提供100W/120W/150W/200W四檔功率可選，光效高達170LM/W@Ra80，並提供3000K,4000k,5000K三種色温及4檔功率（100%, 75%,50%,30%）可調，可配備具Casambi藍牙無線模塊、微波和紅外線的ZHAGA底座。高達IP66防水等級，並通過歐洲球館的標準撞擊測試IDIN18032-3和DIN 57710-13。
展位：8-F02
深圳市電明科技股份有限公司將展出S6太陽能LED路燈，除了主要照明用途外，亦可作為氣氛燈，調節不同光度和色彩配合附近環境。於路燈前方簡單裝拆，方便保養及維修。路燈主體由一體成型高壓鋁合金鑄造，輕便又堅固。並採用專業二次光學設計，保證光線穩定。並可配微波感測器和時間控制，並提供3種靈活安裝接環，方便於不同環境安裝。
展位：8-D10
(以上產品資訊及圖片，由參展商提供，只作參考之用)
兩大展覽以「EXHIBITION+」（展覽+）融合展覽模式登場，配合由10月19至11月6日運作的「商對易」智能配對平台，為環球商家提供全方位洽商平台，帶來無限商機。
全新掃碼易 連通無限商機
展會推出全新「掃碼易」（Scan2Match），實現買家從線下到線上的無縫聯繫。買家可在實體展期間，使用HKTDC Marketplace App的「掃碼易」功能，掃描展商的專屬二維碼，收藏喜愛的展商、瀏覽產品訊息及展會活動平面圖，並在實體展期間或之後與展商延續線上商談，繼續採購之旅。
香港貿發局香港國際秋季燈飾展 :
hklightingfairae.hktdc.com/ex/AM730
香港國際戶外及科技照明博覽 :
立即登記免費入場證 : hklightingfairae.hktdc.com/ex/AM730_BR
智能手機程式: HKTDC Marketplace
香港國際秋季燈飾展 : 10月27日至30日 — 香港會議展覽中心
香港國際戶外及科技照明博覽: 10月26日至29日 — 亞洲國際博覽館
只供18歲以上的業內人士參觀
網上展日期：2023年10月19日至11月6日 - 「商對易」
查詢：1830 668
25週年買家尊享禮遇 換取精美紀念品
秋燈展覽期間，買家只須上載於展覽場內與25週年相關的照片於個人社交媒體平台上，並親臨3樓大會堂之「社交媒體櫃台」（位於GH-F23 對面）即可換取精美紀念品*乙份。