暑假電影票房按年跌兩成 業界倡港產片拓東南亞市場

香港票房有限公司綜合7月1日至8月31日期間的票房資料，顯示電影市場仍以外語片為主。首輪上映電影共有94部，包括6月或之前上映的電影有45部﹑7月及8月上映的電影有43部﹑優先場電影有6部。當中，香港電影佔14部、外語片佔80部。香港今年暑期檔的票房總收入約為2.7億，對比去年同期票房收入3.3億，下跌約18.22%。暑期檔票房居前十的影片，亦以外語片為主。早兩年成為「救市神器」的港產片，今年僅有兩部位列十大，包括第7位的《海關戰線》（收1116萬，總收1270萬），以及第10位的《公開試當真》（暑假收487萬）。相較2年前，《阿媽有咗第二個》、《明日戰記》等多部港產片叫好叫座，今年港產片在暑假檔確實略有失色。

田啟文強調不能再用「老大哥」態度

香港有資深電影人指出，近年東南亞電影產業發展迅速，認為香港可以考慮與這些地方加強合作。「以前七、八十年代，(東南亞)就已經是我們主要市場。今時今日，越南有一億人，大部分是華人，未來我們看到是一個很好的市場。」香港電影工作者總會發言人田啟文強調香港不能用以前那種「老大哥」態度，應該與別人合作。

香港藝術發展諮詢委員會委員葉傲冬建議，特區政府對東盟市場進行研究及調查，協助業界進軍這些市場。形容八九十年代，香港的一些江湖題材受外國觀眾歡迎，現時要先收集一些數據，了解東盟國家對於電影的需求、觀眾的口味。但製作人仍需在電影中保留香港特色，才能協助港產片走出去。