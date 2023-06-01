暑熱警告下工人未獲安排休息　建造商會否認：你唔好用呢啲字眼

勞工處於本周連續兩日發出黃色工作暑熱警告，惟業界透露，不論是私營發展商、房協地盤等，僱主均沒有安排工友按《預防工作時中暑指引》休息。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今日(1日)接受電台訪問時無奈指，僱主認為相關暑熱警告「跟係人情、唔跟係道理」，待當局發出警告後，管理人員才會提示工人如不適可休息，但不會主動安排休息時間。

暑熱警告下工人未獲安排休息

何炳德又指出，在暑熱警告下不少僱主仍要求準時交貨，如果不能如期完成工作，或會被扣錢，導致工友或不想休息。而少數地盤僱主雖會提供水源及水果，供工人解暑，但主要仍靠自備小風扇等。同時，他又批評只是由兩個監測點的平均數得出，數字未能如實反映地盤的酷熱情況，認為當局應作改善。