暑熱警告下工人未獲安排休息　建造商會否認：你唔好用呢啲字眼

勞工處於本周連續兩日發出黃色工作暑熱警告，惟業界透露，不論是私營發展商、房協地盤等，僱主均沒有安排工友按《預防工作時中暑指引》休息。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今日(1日)接受電台訪問時無奈指，僱主認為相關暑熱警告「跟係人情、唔跟係道理」，待當局發出警告後，管理人員才會提示工人如不適可休息，但不會主動安排休息時間。
暑熱警告下工人未獲安排休息
何炳德又指出，在暑熱警告下不少僱主仍要求準時交貨，如果不能如期完成工作，或會被扣錢，導致工友或不想休息。而少數地盤僱主雖會提供水源及水果，供工人解暑，但主要仍靠自備小風扇等。同時，他又批評只是由兩個監測點的平均數得出，數字未能如實反映地盤的酷熱情況，認為當局應作改善。
建造商會否認拒執行新指引 梁敬國：你唔好用呢啲字眼
而香港建造商會執行總監梁敬國則指，他被多次問及業界是否沒按新指引要求執行，但他都予以否認。「唔係無做到，你唔好用呢啲咁嘅字眼。我哋不嬲有做到啲功夫幫工友消暑」惟他坦承勞工處指引，在現實生活上很難執行，部分工序不可能突然停止。「係做唔到嘢，啲工序會亂晒龍。」
而當被問到，如果安排工人按指引建議時間休息，預計工程延誤多少，梁敬國稱未有計算，但他強調，總建承商及分判商要按時限完成工程，否則要承受額外成本。對於當局建議安排數批工友交替進行部分工序，他稱會涉及大量人手及程序，重申做法不可行。