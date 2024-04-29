暑熱警告5月掛鈎酷熱天氣提示　免彈出彈入

勞工處「工作暑熱警告」實施近一年，惟早前不時在取消後短時間內再生效，惹來措施「彈出彈入」的批評。有見及此，勞工處將於5月實施經修訂的《預防工作時中暑指引》及「工作暑熱警告」，其中將「工作暑熱警告」與天文台的「極端酷熱天氣」特別提示掛勾，以及調整「工作暑熱警告」取消機制技術參數，由參考過去30分鐘數據延長至一小時，以避免出現警告「彈出彈入」情况。

勞工處副處長(職業安全及健康)馮浩賢今午(29日)與傳媒聚會時交代有關消息，在《指引》更新後，每當天文台發出酷熱天氣警告，黃色工作暑熱警告會隨即生效，以減少資訊分歧。

修訂《預防工作時中暑指引》

另外，勞工處下月亦會修訂《預防工作時中暑指引》，經修訂的指引，將清楚指出在「工作暑熱警告」生效時，如僱主能實施的防暑措施，並控制熱壓力風險，可減少暑熱警告生效時的休息時間，例如在室內環境工作或者已經設置遮蔭設施，便可減少15分鐘休息時間，但就算每小時休息時間調整為零，僱主仍需按建議安排休息。

同時， 修訂後的指引亦會提醒僱主，可因應工作情況和需要，在警告生效時靈活安排休息時間，在不影響合共休息時間下，安排間斷而非連續的休息時間，減少對工作流程和進度的影響