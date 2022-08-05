暫未知傳播 事前快測助把關 首有院內感染涉恩恤探訪

本港昨新增5,020宗新冠肺炎確診，是4月初以來再上5,000宗水平。黃大仙醫院內科病房4名病人先後染疫，其中一人日前曾獲家人恩恤探訪，醫管局承認屬首個涉及恩恤探訪者的院內感染群組，但強調仍要調查傳播途徑，重申明白恩恤探訪對病人和家人雙方都重要，會繼續透過探訪前快速測試和事後核酸檢測把關。

黃大仙醫院胸肺科病房一名留醫多時的94歲婆婆，周二(2日)因情況急轉直下，院方遂安排一名家屬到院恩恤探訪。該名家人探訪時快速測試呈陰性，惟翌日向院方補回核酸檢測時，表示取得陽性結果，醫院及後發現該名94歲婆婆和同病房3名女病人均確診。婆婆最終昨早6時許離世，個案轉交死因庭跟進。

醫管局總行政經理劉家獻表示，當局會繼續調查和進行個案追蹤，包括翻查病房特別探訪紀錄、探訪者身體狀況和安排員工檢測等。他稱，家人恩恤探訪期間都要做好防感染措施，包括佩戴較貼臉口罩、做好手部衛生、不得餵食及「喊嘅時候就希望離開病房」。他並強調，所有探訪者均與一般市民一樣，隨時在社區感染而不自知。

劉家獻稱，病人情況突轉差或臨終時，恩恤探訪者或未有足夠時間做核酸檢測，又說明白「中國人都會覺得呢個(臨終見面)好緊要」，故最快的措施便是接受快測，認為快測陰性即代表無確診或「病毒量都唔會好高」。劉家獻昨多番強調，並非指群組由恩恤探訪而起、「時間上未能確定係咪噚日探完就今日感染」。被問到是否首次有院內感染群組涉及恩恤探訪時，他稱「可以咁講嘅」。

多3長者離世 兩家中昏迷

醫管局公布多3名76至94歲的染疫長者離世，其中一名94歲婆婆離世前一日快測陽性和不適，但未有求醫，另一名92歲伯伯則數日前有呈報快測陽性和獲處方新冠口服藥。劉家獻稱，兩人均在家不省人事，送院不治。他提到，近日7間指定診所使用率約五至六成，再次呼籲有病徵者求醫，或選用視像診症服務。