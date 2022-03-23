暫緩追租｜陳茂波：讓中小企疫下有喘息空間　非剝奪業主收租權

《財政預算案》建議立法暫緩追租，相關條例草案今日在立法會進行首讀及二讀。財政司長陳茂波指，第五波疫情的規模及嚴重程度前所未見，嚴厲的社交距離措施減少市民外出消費意欲，也對各行各業造成休克式衝擊，特別是中小企，更面臨極大經營困難，強調《預算案》中提出的暫緩追租安排是非常時期的措施，為中小企提供喘息空間，而且只會維持3個月的時間，不會剝奪業主收取租金的權利，亦不會解除租戶繳付租金的責任。

指須 防止大規模失業潮令社會不穩

陳茂波解釋，中小企佔香港企業數量的98%，聘用人手相當於私營市場勞動力的45%，當中包括大量的基層職位，而基層僱員正是過去兩年多以來最受疫情影響的一群，在目前抗疫的關鍵時期，政府必須採用必要措施，保護經濟元氣，防止出現大規模倒閉潮，避免失業惡化令社會不穩，認為穩住中小企是穩住經濟元氣和韌性的關鍵，亦有利於日後經濟及早恢復。

他指當局在提出暫緩追租的立法建議後，聽取社會意見，已作出5項改善措施，包括列明保護期只是3個月，刪去延長3個月的選項，以及對個別依賴租金收入維生的業主，當局會提供相等於3個月租金的免息墊支貸款，上限是10萬元等。他說本港正處於抗疫路上最困難時刻，期望立法會能盡速審議《條例草案》，協助中小商戶捱過這個難關，並保住打工仔的飯碗。