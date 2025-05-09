暴雨警告冷知識｜香港曾設「綠雨」警告？30年前世紀暴雨催生四色系統

暴雨警告冷知識｜香港曾設「綠雨」警報？ 30年前世紀暴雨催生四色系統

香港曾經有「綠色」暴雨警告信號？這個鮮為人知的「四色警告時期」，原來曾短暫存在於1992年至1998年間，但從未向公眾發布，成為都市傳說的一部分。

「綠雨」的由來：1992年世紀暴雨 1992年5月，香港遭遇一場世紀暴雨，僅上午時段就錄得109.9毫米的驚人雨量。由於當時缺乏有效的預警機制，市面陷入混亂，甚至有市民被湍急的雨水沖至低窪地區。這場天災促使天文台改革暴雨警告系統，推出「綠、黃、紅、黑」四級警告。



為何「綠雨」從未向公眾發布？ 這套系統的設計靈感來自交通信號燈，其中「黃雨」採用了標準琥珀色（Amber），紅色與黑色則代表不同程度的危險。而「綠雨」則對應交通燈的綠色，僅在政府部門及公共服務機構內部通報，並未向市民公開。



1998年改革後綠雨消失 這套四色系統運作6年後，於1998年迎來重大改革，天文台將其簡化為現行的「黃、紅、黑」三級制，「綠雨」從此退出歷史舞台。新制度自實施以來已穩定運作超過26年。



現行暴雨警告標準 目前香港的暴雨警告分為三級： 黃色暴雨警告： 廣泛地區已錄得或預料會有每小時超過30毫米雨量，可能導致低窪地區輕微水浸。

廣泛地區已錄得或預料會有每小時超過30毫米雨量，可能導致低窪地區輕微水浸。 紅色暴雨警告： 每小時雨量超過50毫米，可能引發道路水浸及交通擠塞，並影響學校上課安排。

每小時雨量超過50毫米，可能引發道路水浸及交通擠塞，並影響學校上課安排。 黑色暴雨警告：每小時雨量超過70毫米，且雨勢可能持續，市民應立即前往安全地方躲避。

