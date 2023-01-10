更新｜中國停發南韓日本公民赴華簽證 南韓即日起規定港澳航班只可用仁川機場降落 日本提出抗議 促中方撤回

【21:30更新】即日起暫停審發日本赴華簽證

中國駐日本大使館宣布，由即日起，中國駐日本使領館暫停審發日本公民赴華普通簽證。至於何時恢復，則未有公布。另一方面，日本外務省對中方的決定提出抗議，敦促中方撤回。

【16:00更新】即日起停止簽發前往中國的簽證

日本傳媒報道，日本旅行社收到中國當局的通知，表示即日起停止簽發前往中國的簽證。報道指，中國當局未有向旅行社解釋有關決定的原因。

【14:34更新】南韓宣布港澳航班即日起只可用仁川機場降落

中國駐南韓大使館今日(10日)公布，即日起，中國駐南韓使領館暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證，並指有關措施將視南韓對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。對此，南韓隨後宣布，要求所有港澳航班，即日起只可用仁川機場降落。