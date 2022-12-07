更新｜亂拋垃圾隨地吐痰等罰款擬增至3000元　店舖阻街增4倍至6000元

【12:58更新】《施政報告》提出全面檢視現行環境衛生法例的權限和罰則，據政府最新向立法會提交的文件顯示，政府計劃將亂拋垃圾定額罰款由現時1,500元，提高一倍至3,000元，同時在公眾地方吐痰及亂貼街招等亦同罰3,000元；另店鋪阻街定額罰款亦會加碼，由現時1,500元大增4倍至6,000元。政府會展開一個月的公眾諮詢，預計最快於明年第二季向立法會提交有關修訂條例草案。

7項 行為定額罰款擬加辣至3000元

本港的亂拋垃圾等定額罰款已近20年沒作調整，對上一次是在2003年沙士疫情後，政府將亂拋垃圾及隨地吐痰等定額罰款，由當時600元增至現時的1,500元。政府解釋，至今累積通脹約為六成，為進一步加強阻嚇力，建議將包括亂拋垃圾等7項涉及個別公眾人士行為的表列罪行的定額罰款金額，由1,500元增加至3,000 元，包括：

​​​​​​ 未經准許而展示招貼或海報

將扔棄物或廢物棄置在公眾地方

在公眾地方吐痰

犬隻糞便弄污街道

在郊野公園及特別地區棄置廢物

在郊野公園及特別地區吐痰

海上棄置廢物

另外，政府指鑑於店舖阻街問題日益嚴重，建議將店舖阻街定額罰款由現時1,500元，大增4倍至6,000元；同時政府指，食環署自今年10月起相繼在所有分區採取了新的執法策略，包括與警方採取聯合行動，將違法擺放的阻街貨物檢取移除，食環署亦會向短時間內重複違規者發出多張定額罰款通知書，以進一步加重其違規成本。當局會在下周二會就相關提高定額罰款的建議，向立法會食物安全及環境衛生事務委員會交代。

擬展開一個月公眾諮詢 草案料明年第二季交立法會

當局表示，預期社會各界大致上會支持相關方向，但認為罰款金額的增幅，社會或有不同的看法，當局會展開為期一個月的公眾諮詢，聆聽各界對上述初步建議的意見，再敲定最終建議，預計最快於明年第二季向立法會提交有關修訂條例草案。