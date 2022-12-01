更新｜佐敦「詩凝美容」肉毒桿菌中毒案4人被捕　據報包括濫發「免針紙」西醫戴港盛

【16:37更新】佐敦「詩凝美容」先後有人注射肉毒桿菌毒素後疑似中毒個案，衛生署衛生防護中心今日(1日)指，正跟進早前3宗在一間美容處所接受肉毒桿菌毒素注射後疑似中毒個案，並呼籲曾在佐敦上海街28號恆邦商業中心「詩凝美容」接受肉毒桿菌毒素注射並出現中毒病徵人士，盡快與中心聯絡。至於警方就事件拘捕了1男3女，據悉該名被捕男子為早前曾因濫發「免針紙」被起訴的西醫戴港盛。

當中4名疑犯被帶到位於佐敦上海街的「詩凝美容」中心調查，他們涉嫌「無牌行醫」、「協助無牌行醫」及「串謀無牌行醫」等罪。據了解，被捕男子為77歲西醫戴港盛，他早前曾因濫發免針紙被警方拘捕及落案起訴，餘下3名被捕女子分別為「詩凝美容」43歲姓張及35歲姓王的女董事，以及一名40歲姓周女商人。

衛生署設熱線跟進 中毒個案

至於衛生署就相關的中毒個案設立查詢熱線(2125 2372)，熱線今日起由上午9時至下午5時30分運作，衛生防護中心呼籲，曾於「詩凝美容」接受注射的人士，如出現神經系統受損的症狀，包括眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞、吞嚥、說話或呼吸困難等，應立即致電熱線。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

中心又指，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會在注射後數小時、數日或數星期出現上述徵狀。中心提醒市民，如有緊急醫療需要，應盡快求醫。