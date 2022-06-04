更新｜元朗14月大女嬰倒斃村屋　警指頸多處指甲傷痕料死去1至3日

【11:50更新】警方早上交代元朗八鄉兇殺案情，元朗警區助理指揮官(刑事)警司林慶璋表示，昨晚9時22分，警方接獲一名男子報案，指全日未能聯絡其女兒及女婿，有關水頭村村屋單位又反鎖，傷心女兒及女婿安危，於是報警。

父母現場神色 慌張 回避警員查問

消防破門入屋後，發現案中33及32歲的男女戶主在一間房中，表現慌張，情緒不穩，並回避警員查問其女兒的情況，其後人員在一間睡房發現案中14個月大的女嬰仰臥地上，全身被一條毛布蓋住，身上被一袋紙尿片遮住，現場證實死亡，警員調查後以「謀殺罪」拘捕涉案的父母，案件交由元朗重案罪第三隊接手調查。

女嬰死亡仍待法醫驗屍，惟據警方初步檢查，發現女嬰頸部左面和前面都有10幾個半月形狀的傷痕，相信由指甲造成，右邊面部、頭盧和上半身均出現變色和腫漲，半背亦出現屍斑痕跡，初步相信，該女嬰可能在1至3日前死亡。

父親有精神病治療記錄

至於被捕男子姓林，女子姓陳，報稱無業，結婚7年，僅有死者一名女兒，他們仍被警方扣查中，案件列作「嚴重暴力和虐待兒童」處理。警方指，被捕男子有接受精神病治療記錄，會從多方面調查案件，包括被捕人士的犯案動機、與死者關係、相處和生活習慣，以及被捕人士在犯案時的身體、情緒和精神狀況等。

【10:23】元朗八鄉發生兇殺案，一名14個月大女嬰死亡，身上有不尋常傷勢，警方拘捕女嬰的父母。兩人分别32及33歲，正被扣留調查。

外公上門尋女揭發事件 女嬰 頸胸有傷痕

現場是水頭村一間村屋，女嬰的外公早前報案，指32歲女兒失聯，他昨晚到村屋搜尋，多次拍門後但無人應門，消防及警方到場破門入屋，發現女子及其33歲的丈夫無恙，惟兩人的14個月大女兒在睡房當場證實死亡，頸及胸口有傷痕。

案中的33歲父親及32歲母親事後報稱不適，送往博愛醫院治理，而警方經調查後，以涉嫌「兇殺」罪名拘捕其父母。