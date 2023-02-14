更新｜台灣2月20日起恢復港澳自由行　陳同佳案續提司法互助

【11:45更新】新增協助陳同佳的立法會議員管浩鳴回應

在台灣，陸委會今日(14日)宣布，下周一，即2月20日起恢復港澳居民赴台灣自由行。至於台灣殺人案疑犯陳同佳案，陸委會重申台方立場無變。

陸委會副主委梁文傑指，考量目前台灣疫情穩定趨緩，為推動疫後健康有序交流，經過綜合評估，決定下周一9時起恢復港澳居民來台申請。他又指，本應可以早點開放港澳自由行，惟大陸突然完全解封，增加對疫情判斷的不確定性，故至今才解封港澳居民自由行，由於港澳的防疫措施和數字較大陸透明開放，令台方有更多把握，稱有關安排是基於疫情考慮。

陳同佳案 陸委會續提司法互助

對於台灣殺人案疑犯陳同佳案，周五(17日)將是5周年，疑犯陳同佳可否赴台投案。陸委會梁文傑指，台方立場無改變，強調陳同佳投案不單是批出簽證的問題，亦涉及雙方管轄權和相關公權力的行使，為確保後續偵查和審判順利進行，希望港府務實回應台方提出的司法互助請求，才能落實司法正義。

管浩鳴：死結在台灣 陳同佳自首意願無變

協助陳同佳的立法會議員管浩鳴回應傳媒查詢時指，問題不在於台灣是否開關，認為即使台灣封關，亦可向陳同佳發出簽證，現時死結在台灣不批准他入境，陳同佳想去亦無得去，重申陳同佳自首意願一直無變。