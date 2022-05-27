更新｜市建局重建九龍城衙前圍道/賈炳達道項目　料提供4300住宅單位

市建局公布開展九龍城衙前圍道/賈炳達道大型重建項目，地盤面積約3.7萬平方米，預計將會提供4,300多個中小型住宅單位。

項目重建範圍包括3個地盤，當中主地盤界線毗連賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道；北面地盤位於賈炳道公園範圍；東面地盤界線大概毗連現有樓宇、太子道東、打鼓嶺道休憩花園及打鼓嶺道。至於位於衙前塱道56至66號的「御門‧前」並不包括在項目範圍。

部分賈炳道公園建新政府綜合大樓

市建局又指，會於現時賈炳道公園部分範圍，興建新的政府綜合大樓，並重置九龍城街市，預計2030年落成。市建局亦打算將地盤內的衙前塱道及南角道，改劃為兩條至少闊18米的綠化行人步道，連接新綜合大樓，行人步道兩旁亦會提供地舖，期望項目內現有的特色店舖和食肆能夠原區經營。有關項目主要地盤預料2036至2037年落成。

料影響1700個住戶商戶

市建局估計，重建範圍受影響業權約1,000個，樓齡平均58歲，九成沒有升降機，受影響住戶約1,600個、商戶140個，擬興建總樓面面積27.4萬平方米，當中約20.2萬平方米為住宅，非住宅樓面面積2.5萬平方米，政府、機構或社區設施約4.7萬平方米。

老店主感不捨 議員憂加劇區內交通擠塞

有在南角道經營茶葉舖超過60年的老店主表示，雖然舊區翻新屬好事，但他從出生已在這區生活，認為有人情味，擔心重建後可能要搬到其他地方，會感到不捨，亦未能享受重建後的好處。他指，今次重建項目涉及收購多條街的業權，會影響大量食肆的生意，認為市建局要協助租戶處理搬遷問題。

立法會議員楊永杰支持重建項目，但不滿市建局搶奪九龍城休憩用地的行為，認為項目將九龍城街市原址用作住宅發展，在賈炳達道公園重置九龍城街市變相打劫九龍城區一塊休憩用地，當中兩條行車路改為行人通道，將加劇區內交通擠塞及道路負荷，令九龍城原先交通擠塞的區域變得更加擠塞，同時關注車位供應能否滿足區內需求。

楊永杰要求市建局在項目增設智能停車場，提供更多泊車位，並且增加綠化面積及休憩設施，作為九龍城區居民失去休憩用地的補償。