更新｜廟街大廈火警4傷　2人逃生時從高處墮下 (有片)

油麻地廟街甘肅街交界有住宅大廈單位發生火警，現場冒出大量濃煙，據報現場有人向街求救，起火單位傳出爆炸聲。消防員接報到場，派出搜救隊、一隊煙帽隊及開動一條喉灌救。現場消息指，大廈內住客逃生期間，有人從高處墮下，據指初步有4人受傷，其中１人昏迷。救護車到場傷者送院治理。火警原因仍在調查當中。

事發於早上7時許，廟街99至101號一棟住宅大廈6樓有單位起火，附近街坊拍攝到火警片段，顯示起火單位內冒出大量濃煙，更見有火光。片段提供者於社交平台Facebook「香港突發事故報料區」專頁中發文表示，曾有人聽見起火單位內有女子向街上途人叫「救命」，其後傳出一下爆炸聲。

消防：起火原因有待調查

消防表示，發生火警的單位在成安大廈6樓，肇事單位有5個分隔單位，其中起火的分隔單位面績大約4米乘4米。消防指，在15分鐘後將火救熄，起火原因有待調查，總共有4人受傷，包括2男2女，其中1男1女由起火單位逃生時被燒傷，另外1男1女由另一單位逃生時墮下，全部人送院治療。行動中，消防出動8輛消防車、4輛救護車、60名消防員及救護員、1條喉、兩隊煙帽隊。消防指，現場樓梯狹窄，有小量雜物，加上有4名傷者，需分配大量資源救火救人。

