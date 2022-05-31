更新｜李家超：感謝中央委任特首　將「長期堅持」完善選舉制度

【18:10更新】候任行政長官李家超傍晚回港，向傳媒總結他4日的訪京之旅。李家超指，他主要出席了3場活動，包括昨午獲國務院總理李克強頒國務院令，及同日下午獲國家主席習近平接見等。李家強再次感謝中央信任，委任他為香港特區第六屆行政長官，又說對此他感到非常榮幸及感到責任重大，強調自己會無負中央信任及市民期望。他又說，會盡快完成組班工作，按《基本法》向中央提名，同時明白大眾希望知道人選細節，惟他現時不能全面透露，會在程序完成後，第一時間公布。

李家超續指，習近平主席及李克強總理再次強調中央會堅持不移、全面準確落實「一國兩制、港人治港、高度自治」方針，全力支持特區政府依法施政，發展經濟，改善民生，以及推動香港更好融入國家發展大局，維持香港繁榮穩定，而他就向李克強及習近平匯報香港目前情況，包括社會、疫情，李克強就要求港府做好防控疫情；而他今早會面夏寶龍時，除了再次具體介紹情況，也有交換意見，期間他向夏寶龍稱會履行責任，盡快組織主要官員的管治班子，而挑選班子時會按能力、經驗抱負、承擔及施政理念。

指 「長期堅持就是長期堅持」

被問到習近平主席稱新選舉制度必須長期堅持，是否表示香港未來一段時間都不會有普選，李家超指，習近平主席稱有關完善選舉制度是符合「一國兩制」方針，所謂「長期堅持就是長期堅持」，第六屆政府亦會長期堅持有關立場。他又說，《基本法》23條立法是香港特區的憲制責任，第六屆政府會做法律研究，適時推出有關立法工作。

【11:58】正在北京的候任行政長官李家超，早上在下榻的釣魚台國賓館與國務院港澳辦主任夏寶龍會面。

未 安排傳媒採訪

夏寶龍乘坐的車輛約早上9時離開港澳辦大樓，駛入李家超入住的釣魚臺國賓館，到早上大約11時，兩人的車輛之後離開釣魚臺國賓館，期間未有安排傳媒採訪。

李家超昨日先後獲總理李克強和國家主席習近平接見，今日將結束訪京之行返港。