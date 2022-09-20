更新｜李家超：環保署已聯絡紙包盒回收廠提供協助　「喵坊」：短期租約僅令業界不斷擔心到期

行政長官李家超今早(20日)在行政會議前回應傳媒時表示，環保署已聯絡「喵坊Mil Mill」提供適切協助，包括聯絡科技園公司，以及提供幾個地方，供廠方申請繼續作營運之用。惟廠方原希望使用屯門環保園南華廚餘廠舊廠房，已用作其他項目，工程亦已展開。環保署早前指，屯門環保園只剩下兩幅，合共約1.3公頃土地仍未出租，會適時公布招標的時間表。

環保政策方面，他強調政府支持回收業運作，本港亦有環保園支持相關工作。目前，環保園有一些公司，正營運不同環保設施。但由於社會關注土地利用問題，故港府在支持環保工作的同時，亦要平衡不同行業的發展。

葉文琪︰唔想放棄香港呢個地方

至於獲新加坡招手的「喵坊Mil Mill」，創辦人葉文琪表示接獲環保署通知，指有3幅短期租約的用地可供申請，分別位於長洲、柴灣及昂船洲，惟未知具體細節。他解釋廠房機器較大，用電較多，並非每個用地都適合，而他屬意搬到屯門環保園的南華廚餘廠舊廠房，已用作其他用途。

同時「喵坊Mil Mill」亦在facebook發文，稱不獲續約的消息公布後，感激政府及各方嘗試伸出援手，惟對政府提出的短期租約建議，廠方認為回收業發展的基石，是要有一個穩定而且可以長期使用的廠房用地，短期租約只會令業界不斷擔心租約到期，難以為回收產業作長期規劃及供獻。「喵坊Mil Mill」指，現時回收工作對廠方有好大意義，不會放棄，會繼續同各方溝通，研究各種可行方案令Mil Mill繼續營運，目前回收業務仍然繼續。

至於創辦人葉文琪就指，一直有研究將機器微型化，以便搬到較小的廠房，惟就算找到土地，興建新廠亦需5至6個月時間，因此希望科技園公司可寬限3年，以配合2025年落成的環保園紙漿廠，做到「無縫交接」，又說去年已與新加坡商討在當地設廠，惟強調設廠的問題並非「非此即彼」，仍希望可以繼續香港的業務，昨日他曾指：「我喺香港出世、香港大，做咗回收後對社區歸屬感更加大，我哋唔想放棄香港呢個地方。」