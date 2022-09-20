熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
本地
2022-09-20 15:53:00

更新｜李家超：環保署已聯絡紙包盒回收廠提供協助　「喵坊」：短期租約僅令業界不斷擔心到期

分享：

港府稱已聯絡紙包盒回收廠提供協助。(資料圖片)

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，其位於元朗工業邨的廠房租約年底屆滿，近日更不獲政府全資擁有的科技園公司續約，租約年底結束。環保署早前稱對事件表示不知情，指會向有關方面了解。惟新加坡已接洽廠方，商討移師星洲繼續營運。

屯門環保園只剩兩用地可供選擇

行政長官李家超今早(20日)在行政會議前回應傳媒時表示，環保署已聯絡「喵坊Mil Mill」提供適切協助，包括聯絡科技園公司，以及提供幾個地方，供廠方申請繼續作營運之用。惟廠方原希望使用屯門環保園南華廚餘廠舊廠房，已用作其他項目，工程亦已展開。環保署早前指，屯門環保園只剩下兩幅，合共約1.3公頃土地仍未出租，會適時公布招標的時間表。

「喵坊Mil Mill」廠房

本港唯一紙包飲品盒回收廠不獲續約。(「喵坊Mil Mill」Facebook圖片) 本港唯一紙包飲品盒回收廠不獲續約。(「喵坊Mil Mill」Facebook圖片)

環保政策方面，他強調政府支持回收業運作，本港亦有環保園支持相關工作。目前，環保園有一些公司，正營運不同環保設施。但由於社會關注土地利用問題，故港府在支持環保工作的同時，亦要平衡不同行業的發展。

葉文琪︰唔想放棄香港呢個地方

至於獲新加坡招手的「喵坊Mil Mill」，創辦人葉文琪表示接獲環保署通知，指有3幅短期租約的用地可供申請，分別位於長洲、柴灣及昂船洲，惟未知具體細節。他解釋廠房機器較大，用電較多，並非每個用地都適合，而他屬意搬到屯門環保園的南華廚餘廠舊廠房，已用作其他用途

同時「喵Mil Mill」亦在facebook發文，稱不獲續約的消息公布後，感激政府及各方嘗試伸出援手，惟對政府提出的短期租約建議，廠方認為回收業發展的基石，是要有一個穩定而且可以長期使用的廠房用地，短期租約只會令業界不斷擔心租約到期，難以為收產業作長期規劃及供獻。「喵Mil Mill」指，現時回收工作對廠方有好大意義，不會放棄，會繼續同各方溝通，研究各種可行方案令Mil Mill繼續營運，目前回收業務仍然繼續

至於創辦人葉文琪就指，一直有研究將機器微型化，以便搬到較小的廠房，惟就算找到土地，興建新廠亦需56個月時間，因此希望科技園公司可寬限3年，以配合2025年落成的環保園紙漿廠，做到「無縫交接」，又說去年已與新加坡商討在當地設廠，惟強調設廠的問題並非「非此即彼」，仍希望可以繼續香港的業務，昨日他曾指：「我喺香港出世、香港大，做回收後對社區歸屬感更加大，我唔想放棄香港呢個地方。」

「喵坊」表示，短期租約只會令業界不斷擔心租約到期。(喵坊fb截圖)

「喵坊」表示，短期租約只會令業界不斷擔心租約到期。(喵坊fb截圖)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受