更新｜海關拘2男以貴金屬洗黑錢　涉款35億元金額歷來最大

【12:45更新】海關破獲一宗歷來金額最大的洗黑錢案，涉款金額高達約35億元，並拘捕2名30歲和48歲的本地男子，指他們涉及變賣貴金屬洗黑錢，期間搜查3個單位、2間秘書公司、1間貴金屬貿易公司以及1間找換店，被捕2名男子現獲保釋候查，海關指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

涉2年間變賣8噸貴金屬

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文稱，海關調查發現，被捕的48歲男子，報稱工程技工，住在公屋，開戶口時聲稱月入約2萬元，另一名30歲男子就報稱工人，月入約一萬元，兩人分別是兩間公司的戶口持有人及授權簽署人，但互不相識；惟海關發現他們開設的銀行戶口，他們公司在2020年至2021年期間，向一間貴金屬公司變賣來歷不明的大約8噸貴金屬，而且入款會在同日或極短時間內取走，滙款到一些空殼公司、離岸公司或透露本地找換店到內地公司等，海關認為是典型洗黑錢模式，而且被捕人士報稱的業務情質與收入並不相稱，因此惹來懷疑，於是在上周五拘捕2人，並在行動中檢獲多部手提電話、電腦、銀行文件及貴金屬交易文件等。

此外，海關指關於涉案的來歷不明款項及貴金屬去向仍在調查中，會就被捕人士的背景及資金流向作調查，同時即時凍結被捕人士25萬元的資金，並計劃向法庭申請充公有關犯罪得益。

海關：貴金屬交易素有洗黑錢風險

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指，由於貴金屬價值高昂、體積小、易於運送，以及在香港可以不具名買賣，因此貴金屬交易一直有洗黑錢的風險，認為案件正反映不法分子利用來歷不明的貴金屬作洗黑錢，呼籲從事貴金屬貿易商需留意及了解交易對手的背景，了解貴金屬來源及保證相關記錄，避免讓不法分子利用作洗黑錢的途徑。