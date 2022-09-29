更新｜涉假扮國安處人員詐騙款項　兩男警及退休沙展准保釋11月再訊

【12:05更新】警方早前拘捕5名男子，涉嫌「串謀詐騙」，當中3名是警務人員，現已停職，其餘1人則為退休警長，他另涉一項冒充警務人員罪，案中2名警員及退休警長今日(29日)在東區裁判法院提堂。據了解，他們3人訛稱國安處人員，要求一名男子交出款項。被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求將案件押後至11月4日再提訊，以待控方準備轉介至區域法院文件。3名被告獲准保釋外出，期間不得離港。

3名被告分別為李雪輝，58歲，報稱退休人士；鄧栩洋，30歲，報稱公務員；以及莊港偉，46歲，報稱公務員。3人同被控一項串謀欺詐罪，控罪指他們於2022年3月27日至4月1日期間，冒充國安處人員詐騙一名男子，其中李雪輝另被控一項假冒公職人員罪，控罪指他在2022年4月1日，假冒國安處人員。