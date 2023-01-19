更新｜涉旺角「隱世市集」售煽動刊物　3男女被控2還押1抱恙未出庭

警方國安處及海關日前搜查旺角銀城商場「隱世市集」，拘捕3男3女，涉嫌出售煽動刊物。警國安處今日(19日)表示，暫控兩名分別為52歲及31歲男子，以及一名48歲女子，各一項「作出煽動意圖的作為」罪。案件將於下午在西九龍裁判法院提堂，其中52歲男商人因留醫未有上庭，押後至下周四(26日)再訊，另外2名被告暫毋須答辯，案件押後至3月17日再訊，待警方進一步調查。至於其餘被捕人仍被扣留調查。

其餘被捕人仍被扣查

3名被告為男商人李龍現(52歲)、牧師姜嘉偉(31歲)和女商人陳尚恩(48歲)，其中李龍現因身體不佳，須入院做手術，下午缺席聆訊，《港區國安法》指定法官羅德泉將其案件押後至下周四(26日)再訊，期間須還押。

控罪指，3名被告於去年12月2日至本年1月17日期間，一同串謀和與其他身分不詳的人在fb、IG和位於旺角銀城廣場地下攤檔內，推廣、出售及或為出售而展示刊物，具意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法制定的事項等。據了解，警方6度派員「放蛇」，並以260元購買涉案書籍。

警方國安處及海關周二(17日)採取行動，搜查旺角銀城商場「隱世市集」，期間拘捕6人，涉嫌出售宣揚港獨、煽動推翻中央政府及特區政府內容的刊物。當日傍晚時份，約20名警員及海關人員，到旺角「隱世市集」內搜查，檢查場內所售賣的商品，並要求檔主及客人出示身份證登記。期間有多名警員把守市集門外，市民不得內進。