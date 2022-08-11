更新｜涉與女童非法性交　3男警准保釋押10.7轉區院再訊

【12:35更新】3名休班男警員涉嫌在不同時段，分別與同一名未成年少女發生性行為，並且拍攝對方的色情照片和影片，案件今日在沙田裁判法院提堂。3名警員暫毋須答辯，准以8,000港元保釋，但不得離港及騷擾證人，控方將案件轉介上區域法院審理，裁判官決定將案件押後至10月7日再訊，以待控方準備轉介文件。

3名被告分別為姚燕武(27歲)、賴子樑(26歲)及吳星熠(26歲)，均報稱是公務員。原本還有一名27歲男警涉案，但經調查及徵詢法律意見後獲釋，惟需繼續停職接受紀律覆檢。3名被告被控與16歲以下女童非法性交。

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【09:31更新】4名警務人員涉嫌與16歲以下女童非法性交，於3月被拘捕，其中一名27歲男警，經調查及徵詢法律意見後獲釋，餘下3名男警被落案起訴，案件今日在沙田裁判法院提堂。

3名被起訴警員中，其中一名27歲男警員被控４項控罪，包括2項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪、1項煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為罪及1項與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪。一名26歲被捕男子，被控1項企圖與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪及1項製作兒童色情物品罪。另一名26歲被捕男子，被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪、1項與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪及1項製作兒童色情物品罪。