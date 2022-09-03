更新｜深水埗劏房5歲男童死亡　母激動企跳　警指案件可疑改列謀殺

【11:10更新】深水埗劏房5歲男童死亡案，消息指，案中死亡的男童身上布滿可疑傷痕，警方懷疑當中另有內情，現將案件列為「謀殺案」處理，並拘捕涉案母親。

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【09:30更新】一名5歲男童凌晨在深水埗一個劏房內昏迷，送院後證實不治，其母親情緒激動，一度企圖跳樓，幸最終獲救。

女事主一度企跳 「半天吊」逾分鐘

凌晨約零時52分，警方接獲石硤尾街2M號唐樓一名母親報案，指其5歲的兒子在單位昏迷並身亡。消防及警方到場後，發現報案女子危坐在單位窗邊企跳。從網上影片所見，女事主當時幾乎整個人爬出窗外，「半天吊」逾1分鐘，險象環生，救援人員緊緊將其捉住，才不致於墮樓，消防亦架起雲梯拯救。

最終人員將昏迷的5歲男童送往廣華醫院搶救後，證實不治，女事主就被拉回安全位置，她情緒激動由救護車送往明愛醫院，再轉送瑪嘉烈醫院治理。

女事 主生活坎坷 男童 瘦弱 身形如 2 歲

據了解，涉事母親姓黎34歲，育有9歲女兒、5歲及2歲兒子，在經濟困難下，女事主將長女及幼子交親友照顧，自己就與案中死亡的5歲男童相依為命；至於死亡的5歲男童皮黃骨瘦，身形如2歲至3歲兒童般瘦弱，被發現時已面色發黑。深水埗警區重案組現正追查男童死因。