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2022-09-03 11:10:00

更新｜深水埗劏房5歲男童死亡　母激動企跳　警指案件可疑改列謀殺

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男童母親情緒激動，一度企跳。(網上影片截圖)

男童母親情緒激動，一度企跳。(網上影片截圖)

【11:10更新】深水埗劏房5歲男童死亡案，消息指，案中死亡的男童身上布滿可疑傷痕，警方懷疑當中另有內情，現將案件列為「謀殺案」處理，並拘捕涉案母親。

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【09:30更新】一名5歲男童凌晨在深水埗一個劏房內昏迷，送院後證實不治，其母親情緒激動，一度企圖跳樓，幸最終獲救。

女事主一度企跳  「半天吊」逾分鐘

凌晨約零時52分，警方接獲石硤尾街2M號唐樓一名母親報案，指其5歲的兒子在單位昏迷並身亡。消防及警方到場後，發現報案女子危坐在單位窗邊企跳。從網上影片所見，女事主當時幾乎整個人爬出窗外，「半天吊」逾1分鐘，險象環生，救援人員緊緊將其捉住，才不致於墮樓，消防亦架起雲梯拯救。

最終人員將昏迷的5歲男童送往廣華醫院搶救後，證實不治，女事主就被拉回安全位置，她情緒激動由救護車送往明愛醫院，再轉送瑪嘉烈醫院治理。

女事主生活坎坷   男童瘦弱身形如2

據了解，涉事母親姓黎34歲，育有9歲女兒、5歲及2歲兒子，在經濟困難下，女事主將長女及幼子交親友照顧，自己就與案中死亡的5歲男童相依為命；至於死亡的5歲男童皮黃骨瘦，身形如2歲至3歲兒童般瘦弱被發現時已面色發黑深水埗警區重案組現正追查男童死因。

男童母親情緒激動，一度企跳。(網上影片截圖) 男童母親情緒激動，一度企跳。(網上影片截圖) 消防架起雲梯拯救。(網上影片截圖)
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