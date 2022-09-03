更新｜深水埗5歲男童亡母涉謀殺被捕　警指男童有30多處傷或長期被困房間虐待

【17:13更新】深水埗5歲男童死亡，母親涉謀殺被捕，警方下午5時交代案情。深水埗警區助理指揮官(刑事)呂智豪稱，人員進入單位後，在房間發現男童屍體，其身上有30多處可疑傷勢，相當嚴重，布滿全身，包括由頭到腳，涉及刮傷、損傷和瘀傷等，最嚴重是在面部，有一些紫色、黑色傷痕，因此警方有理由相信有人長時間對男童進行虐待，並在調查後拘捕報案母親，涉嫌謀殺；至於男童死因有待驗屍後確定。

母親或產後有情緒問題 警查企跳是否涉 畏罪自殺

警方續指，被捕母親有3個小朋友，包括8歲大女、死者5歲兒子以及3歲兒子，共同住在石硤尾街2M號單位，除死者外，目前2名小朋友健康，涉案家庭並無任何暴力紀錄，惟被捕人可能因為產後有情緒問題。死者則讀幼稚園低班，1月後已經無參與實體課，網課也無定時參與，家長以不同藉口推説，直至學校轉回實體課，都沒有現身回校。涉案男童有發展遲緩問題，經常發脾氣，相信家人對男童的管教非常困難，而他亦長期被母困房間，懷疑他是在疫情未能上課期間受到虐待，警方非常重視案件，正在調查被捕人，會見相關人士，不排除有更多人被捕。

警方指，男童的生父是一名越南籍任職散工的男子，跟男童母親並無婚姻關係，不是同住亦甚少見子女，惟有定期提供經濟支援，例如交租等，據悉社工一直有跟進家庭個案，嘗試接觸、定期探訪，但被捕人不願意讓社工接見。現時被捕人有5月的身孕，在醫院仍然情緒激動。被問到人員上門時，為何母親一度企跳，呂智豪表示正在調查中，未知是否涉畏罪自殺。

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【11:10更新】深水埗劏房5歲男童死亡案，消息指，案中死亡的男童身上布滿可疑傷痕，警方懷疑當中另有內情，現將案件列為「謀殺案」處理，並拘捕涉案母親。

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【09:30更新】一名5歲男童凌晨在深水埗一個劏房內昏迷，送院後證實不治，其母親情緒激動，一度企圖跳樓，幸最終獲救。

女事主一度企跳 「半天吊」逾分鐘

凌晨約零時52分，警方接獲石硤尾街2M號唐樓一名母親報案，指其5歲的兒子在單位昏迷並身亡。消防及警方到場後，發現報案女子危坐在單位窗邊企跳。從網上影片所見，女事主當時幾乎整個人爬出窗外，「半天吊」逾1分鐘，險象環生，救援人員緊緊將其捉住，才不致於墮樓，消防亦架起雲梯拯救。

最終人員將昏迷的5歲男童送往廣華醫院搶救後，證實不治，女事主就被拉回安全位置，她情緒激動由救護車送往明愛醫院，再轉送瑪嘉烈醫院治理。

女事 主生活坎坷 男童 瘦弱 身形如 2 歲

據了解，涉事母親姓黎34歲，育有9歲女兒、5歲及2歲兒子，在經濟困難下，女事主將長女及幼子交親友照顧，自己就與案中死亡的5歲男童相依為命；至於死亡的5歲男童皮黃骨瘦，身形如2歲至3歲兒童般瘦弱，被發現時已面色發黑。深水埗警區重案組現正追查男童死因。