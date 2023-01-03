更新｜港鐵今起至月底新春抽獎　送388張全年車票

MTR Mobile 登記用戶可以在新一年參加抽獎，有機會贏取全年車票！由今日(3日)起至本月31日，每日上午9時至下午6時，登入MTR Mobile參加「新春賞 全年免費搭」抽獎，並可即時獲知結果，用戶每日有一次抽獎機會，活動一共送出388張全年車票。

推出「港鐵兔年賀年車票」套裝

此外，港鐵將會推出「港鐵兔年賀年車票」套裝，首次以標誌性的港鐵車站名中文書法字為主題，由退休港鐵建築師區傑棠先生創作，並在今年1月1日起公開發售。區先生曾為多個港鐵車站名揮毫潑墨而廣為乘客熟悉，今次他同樣以雄渾帶勁的書法為賀年車票創作「兔」字。而套裝的另一張車票則由本地年青藝術家彭康兒小姐所設計，配合了區先生所創作的「兔」字書法而創作出福「兔」插畫，雙雙祝願乘客新一年好運歡笑齊來。

「港鐵兔年賀年車票」售價為港幣100元，包括兩張車票、一個精美票套及八個兔年利是封，由2023年1月1日至22日於各港鐵、輕鐵客務中心(非付費區)、金鐘站旅客服務、MTR Mobile 及港鐵網上商店公開發售。顧客另可於港鐵網上商店選購首次推出的「兔年賀年車票系列NFT」。

另延長特別車費回贈優惠

另外，港鐵自2021年年中推出的3.8%特別車費回贈優惠，原定於2023年1月1日屆滿。港鐵日前宣布有關優惠將延長一個月，至本年1月31日，連同今次已三度延長此項優惠，與市民一起歡度新歲。