更新｜灣仔駱克道住宅火警2死　心口有刀傷為父子關係　現場檢助燃劑火警有可疑

【晚上10:00更新】警方經深入調查後，證實在洗手間發現的死者為53歲姓劉男子，案中兩名死者為父子關係。

【晚上09:00更新】警方晚上將案改列謀殺縱火及自殺。

【11:12更新】灣仔駱克道275至277號金樂大廈6樓一單位2死火警，警方及消防在早上11時交代事件及初步調查結果，指火警造成2人死亡，另有1名女士吸入濃煙不適，兩名死者相信是親戚關係，現場找到助燃劑，消防認為火警有可疑，已轉交警方跟進。

警方灣仔警區助理指揮官(刑事)冼國明警司指，2名死者屬親戚關係，惟仍有待進一步確認，肇事單位約300呎，具一廳2房及洗手間，其中1名死者89歲，已在單位居住超過30年，他被發現在房間中，身體被燒焦，心口有2厘米被利器割傷的傷痕，該利器放在死者的旁邊；另1名死者在洗手間被發現，心口亦有1厘米的傷痕，兩人真正死因仍待法醫證實及檢驗。警方初步調查相信，案發時並無第3者，2人在案發前亦未有明顯爭吵的跡象，現場有2罐助燃劑，並發現利器，現階段不排除任何可能性，案件暫列作火警和屍體發現案，由灣仔重案組第一隊調查。

警：暫未見火警單位有不尋常擺設

消防則指，現場是6樓一個單位，凌晨3時許起火，到凌晨近5時救熄火警。行動中消防出動14輛消防車、4輛救護車，以及69名消防員及救護員進行救護，到場動用一條喉及兩隊煙帽隊，火場面積達5米乘8米，過程中消防疏散14人，另有25人自行到安全地方。消防認為火警有可疑，已轉交警方跟進。

被問到肇事單位是否像平常家庭的擺設，警方回應指，目前僅能表示現階段看不到單位有很多不尋常的擺設，惟由於單位全部被燒焦，難以交代現場單位情況。